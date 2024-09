Este viernes, dos semanas después de la anterior, tocaba nueva versión de desarrollo de Wine Is Not an Emulator, y hace unas horas que ya está disponible. En esta ocasión, WineHQ nos ha entregado WINE 9.18, una entrega que, en un principio, no llega con muchas novedades emocionantes. El número de destacados se queda en tres, en la media a la baja, por lo que podría notarse que algunos desarrolladores siguen de vacaciones o a medio gas.

La lista de novedades destacadas se queda en un nuevo backend de Media Foundation que utiliza FFMpeg, soporte inicial para sesiones de red en DirectPlay y un nuevo applet del panel de control del escritorio, a lo que se le une el punto habitual de corrección de varios errores. En cuanto a números, WINE 9.18 ha introducido 273 cambios y ha corregido 18 bugs, los que tenéis a continuación.

Bugs corregidos en WINE 9.18

La biblioteca gRPC no envía correctamente los paquetes RPC (send() no bloqueante no debería realizar escrituras parciales).

TreeView no comprueba el valor de retorno de TREEVIEW_SendExpanding.

Las cabeceras winrt generadas por widl no compilan con código C++.

La pulsación del teclado genera la pulsación de NumLock para todas las teclas.

WordSmith 9.0 no muestra texto en el instalador.

Steinberg Download Assistant se bloquea (parte 2).

Repaper Studio se bloquea al no implementarse la función USER32.dll.CreateSyntheticPointerDevice.

Gigapixel ai se bloquea al iniciarse en modo win7.

Los dispositivos HID no se detectan tras su eliminación hasta que se reinician los procesos de Wine.

El color de 16 bits ya no funciona cuando se utiliza Xephyr.

msiexec a veces falla con nombres de archivo no entrecomillados.

Wine-dev 9.17 no permite arrastrar y soltar archivos en LTspice.

PathGradientBrushTest:Clone falla con InvalidParameter.

Caesar 3, Neighbours from Hell 1-2: pantalla recortada.

Configurar termina con: Do » to compile Wine.

wineconsole se rompe Wine 9.17 después de mover su ventana (Far File Manager se rompe también, como resultado).

Fugas en la superficie de la ventana con aplicaciones sin DPI.

Warlords III: Darklords Rising muestra una imagen distorsionada.

WINE 9.18 ya se puede descargar desde el siguiente botón. En su página de descargas hay también información sobre cómo instalar esta y otras versiones en sistemas operativos Linux y otros como macOS e incluso Android.

Si no hay cambios en la programación habitual, se espera que dentro de dos semanas llegue WINE 9.19 con cientos de retoques para seguir preparando la versión estable de 2024 que llegará en enero o febrero.