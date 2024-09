El pasado 24 de agosto llegó la versión anterior de Wine Is Not an Emulator. Por lo tanto, ayer, justo dos semanas después, nos tenían que entregar y entregaron WINE 9.17. Es una nueva versión de desarrollo, de las que lanzan cada dos semanas durante casi todo el año, sólo modificando el calendario y el nombre cuando empiezan a lanzar las Release Candidates. Introduce una novedad que es noticia después de lo que sucedió la semana pasada.

En la lista de destacados encontramos que el motor Mono se ha actualizado a la versión 9.3.0. Esto no es destacado de por sí, pero sí si lo combinamos con que Microsoft se lo entregó a WineHQ, quien se hará cargo de su desarrollo de ahora en adelante. Esta lista la completan el escalado de la superficie de la ventana en pantallas de alto DPI, el Vkd3d incluido se ha actualizado a la versión 1.13, detección de CPU mejorada en ARM64 y varias correcciones de errores. En total se han realizado 205 cambios y corregido 29 bugs, los de la siguiente lista.

Bugs corregidos en WINE 9.17

mapi32.dll.so no admite archivos adjuntos para el envío de correo.

cmd.exe: fallo al manejar la asociación de extensiones de archivo.

Anti-Grain Geometry gdiplus Demo no se renderiza correctamente.

Múltiples programas ( python-3.1.3.amd64.msi, scoop) necesitan soporte para instalación administrativa (msiexec.exe /a ).

Foxit Reader 8.2 se bloquea después de ejecutarse durante un largo periodo de tiempo (>30 minutos).

Varias aplicaciones (R-Link 2 Toolbox, Mavimplant 1.0, Kundenkartei 5) se bloquean al iniciarse (se prefiere el ‘packager.dll’ de Wine al nativo, lo que provoca que no se cargue la biblioteca .

app con el mismo nombre)

No se pueden cerrar las notificaciones de juegos gratuitos de Epic Games Store.

Se declara GdipDeleteFontFamily, pero no hace nada.

Starcraft Remastered pantalla en negro en el lanzamiento o el modo de sólo ventana.

El instalador de OpenKiosk no funciona.

Fallo de EpicOnlineServicesUserHelper.exe» –setup.

Nexus ECU Tuning Software para HALTECH ECU.

SBCL 2.3.4: falla msiexec desatendido en modo administrador.

Juego Constantine no responde a las entradas de teclas..

msi:package falla en w8adm.

DICOM Viewer (eFilm Workstation 2.x/3.x) aborta porque a libxml2 no le gusta «ISO8859-1» (builtin msxml6)..

Serie Sven Bømwøllen: Varios juegos se bloquean después de la pantalla de carga.

wine-mono: Dlls incluyen referencia a nombres de archivo diferentes a los archivos en wine-mono-8.1.0-dbgsym.tar.xz.

Comdlg32/Color – Se utiliza un valor fuera de los límites.

PropertySheet – CTRL+TAB y CTRL+SHIFT+TAB no se procesan.

comctl32: Manejar mensajes de estado de la barra de progreso.

Hogia Hemekonomi no se inicia.

El borde del cuadro de texto no aparece si el cuadro de texto está en la capa superior de, por ejemplo, un TabControl..

«opengl32.dll» falla al inicializar con WOW64 en Wayland.

BsgLauncher no se puede iniciar debido a una excepción no controlada en System.Security.Cryptography (.NET48).

La aplicación WPF (VOCALOID) no puede inicializar Markup.

Las etiquetas de los botones holandeses se cortan en Wine Internet Explorer.

ADOM no se inicia.

La instalación de Quicktime 3.02 (16 bits) se bloquea.

WINE 9.17 ya se puede descargar desde el siguiente botón. En su página de descargas hay también información sobre cómo instalar esta y otras versiones en sistemas operativos Linux y otros como macOS e incluso Android.

Si no hay cambios en la programación habitual, se espera que dentro de dos semanas llegue WINE 9.18 con cientos de retoques para seguir preparando la versión estable de 2024 que llegará en enero o febrero.