WineHQ lanzó en la tarde-noche del viernes WINE 9.16. Es el horario habitual, y suelen presentarnos las versiones de Wine Is Not an Emulator con mucha puntualidad. No fue así hace dos semanas, cuando lo hicieron ya en domingo y nos pilló a todos un poco por sorpresa. Estamos en verano en el hemisferio norte y podemos esperar cambios en el calendario y menos aportes por parte de los desarrolladores.

En lo que casi coincide WINE 9.16 con la anterior v9.5 es es en tener una corta lista de novedades, aunque esta vez puede ser un poco efecto placebo, pues 3 destacadas ya hemos tenido también en otras épocas. La lista recoge implementación de Initial Driver Store, soporte para Pbuffer en el driver Wayland y más objetos de prototipo en MSHTML, a lo que se le suma el cuarto punto de varias correcciones de errores. En cuanto a números, se introdujeron 279 cambios y corregido 25 bugs, los que tenéis a continuación

Bugs corregidos en WINE 9.16

Actualizar la posición de un candidato XIM cuando cambia la ubicación del cursor.

El instalador de Corel Paint Shop Pro X7 falla.

La versión Demo de Piggi 2 falla al iniciar y arroja error de ejecución y error fatal.

La instalación de Opera Neon arroja un backtrace.

La ventana de inicio de sesión de Anarchy Online desaparece al minimizar y maximizar la ventana.

Anarchy Online no se inicia en el prefijo Windows7.

Desbordamiento de búfer heap en gdi32 (CVE-2018-12932).

Escritura OOB en gdi32 (CVE-2018-12933).

Múltiples instaladores de controladores de hardware USB basados en DIFxApp fallan debido a la falta de ‘setupapi.dll.DriverStoreFindDriverPackageW’ stub (Cetus3D-Software UP Studio 2.4.x, Plantronics Hub 3.16).

Vietcong: las miniaturas de las partidas guardadas (capturas de pantalla) tienen colores corruptos.

StaxRip 2.0.6.0 (.NET 4.7 app) reporta ‘System.ComponentModel.Win32Exception (0x80004005): Función no válida’ al convertir AVI (los stubs PowerRequest deben devolver éxito).

El instalador de Anarchy Online (motor antiguo) se bloquea tras descargar los archivos del juego.

GMG-Vision – Error en ShellExecuteEx: Mal formato EXE para install.exe..

Lotus Approach: botón «Propiedades» de impresión ignorado.

Los iconos de Systray ahora tienen fondo negro sin compositor, y en algunos paneles pueden desalinearse o no redibujarse, volviéndose invisibles.

No se puede ver la pantalla de Harmony Assistant versión 9.9.8d (64 bit).

FoxitPDFReaderUpdateService muestra un diálogo de bloqueo.

El icono de la bandeja de Naver Line es siempre gris desde la versión 9.13.

El cliente Splashtop RMM se bloquea en Wine 9.14.

Las superficies de las ventanas están vacías.

Regresión – UI roto con winewayland.

cnc-ddraw OpenGL regresión de rendimiento en Wine 9.15.

Dibujo incorrecto de ventanas.

StaxRip 2.0.6.0 se bloquea dentro de gdiplus.

ClickStamper: falta el círculo del sello.

Ya disponible

WINE 9.16 ya se puede descargar desde el siguiente botón. En su página de descargas hay también información sobre cómo instalar esta y otras versiones en sistemas operativos Linux y otros como macOS e incluso Android.

Si no hay cambios en la programación habitual, que por las fechas en las que estamos no se pueden descartar, se espera que dentro de dos semanas llegue WINE 9.17 con cientos de retoques para seguir preparando la versión estable de 2024 que llegará en enero o febrero.