En todo el mundo estamos en agosto, pero no es verano en todo el planeta. Sí lo es en el hemisferio norte, y eso se suele notar en un desarrollo de Wine Is Not an Emulator que baja de ritmo. Puede que no baje mucho, pero sí se nota que todo sucede de diferente manera. En una situación totalmente normal, WINE 9.15 debió llegar el día 9, viernes, dos semanas justas después de la versión anterior, como siempre, pero WineHQ la lanzó ya en sábado.

La lista de destacadas tampoco es muy extensa, y se ha quedado en sólo dos a sumar el punto de varias correcciones de errores: objetos prototipo y constructor en MSHTML y más soporte para controladores ODBC Windows. En cuanto a números, han introducido 241 cambios y corregido 18 bugs, los de la siguiente lista.

Errores corregidos en WINE 9.15

WinProladder v3.x se bloquea durante la ‘comprobación de conexión PLC’ (el trabajador de sondeo de eventos asíncrono escribe en el búfer de máscara de eventos de usuario cuyo tiempo de vida es limitado)

Desperados: input lag tras reanudar desde pausa

Final Fantasy XI Online: Congelaciones cortas / Tartamudea cada segundo

FTDI Vinculum II IDE obtiene el error «Out of memory» en el arranque

Kalender del Reino Unido: Se bloquea al añadir o cambiar la categoría de eventos – relacionado con comctl32

ListView con un clasificador de columnas personalizado produce resultados erróneos

Splashtop RMM v3.6.6.0 se bloquea

La herramienta de configuración de Jade Empire no aparece (sólo en modo de escritorio virtual)

Star Wars: Caballeros de la Antigua República (Steam, GOG): renderizado defectuoso cuando se activan las sombras suaves.

Doom 3: BFG Edition no se inicia en el escritorio virtual.

No se puede cambiar la resolución de la ventana del escritorio (tamaño en píxeles)

Wine falla en macOS cuando se ejecuta desde la instalación

_fdopen(0) no devuelve stdin después de cerrarse

Astra 2 necesita kernel32.SetFirmwareEnvironmentVariableA

El cambio en compile_commands.json provoca fallos de segmentación al ejecutar configure.

LTSpice no imprime con WINE 9.xx en Ubuntu 24.04

ChessBase 17 se bloquea de nuevo después de la pantalla de inicio

rsaenh RSAENH_CPDecrypt se bloquea cuando una aplicación intenta descifrar una cadena vacía.

WINE 9.15 ya se puede descargar desde el siguiente botón. En su página de descargas hay también información sobre cómo instalar esta y otras versiones en sistemas operativos Linux y otros como macOS e incluso Android.

Si no hay cambios en la programación habitual, que por las fechas en las que estamos no se pueden descartar, se espera que dentro de dos semanas llegue WINE 9.16 con cientos de retoques para seguir preparando la versión estable de 2024 que llegará en enero o febrero.