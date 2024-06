Parece confirmarse la tendencia a la baja de corrección de bugs en el desarrollo de «Wine Is Not an Emulator». Sin estar metido en el desarrollo ni en su comunidad, no podemos saber el motivo por el cual hemos pasado de superar las 400 correcciones, e incluso las 600, a quedarse en una media de 200-300. WINE 9.10 ha llegado dos semanas después de la versión anterior en ese margen, y lo mejor que podemos pensar es que el software está mucho más maduro que hace un año y ya hay menos por corregir.

La lista de correcciones de esta quincena asciende a 254 cambios, quedándose la de bugs con un total de 18. Entre lo destacado de WINE 9.10, WineHQ menciona que el vkd3d incluido se ha actualizado a la versión 1.12, se han realizado mejoras en el soporte para DPI Awareness, se ha añadido soporte para C++ RTTI en plataformas ARM y se han eliminado más funciones obsoletas en WineD3D, a lo que se le suma el punto habitual de varias correcciones de errores. Lo que sigue es la lista de los bugs corregidos, entre los que hay uno que mejora el soporte para el mando Dualshock 4.

Bugs corregidos en WINE 9.10

El software de gestión de carreras se cuelga y salta hasta el 100% de carga del procesador.

Silent Hill 4: The Room se bloquea después de la primera escena de vídeo al intentar ir a la puerta.

Los juegos SRPG Studio necesitan una implementación adecuada de DISPATCH_PROPERTYPUTREF.

El instalador de Paint.NET 4.1 (aplicación .NET 4.7) intenta ejecutar el instalador de MS .NET Framework 4.7 (Wine-Mono sólo anuncia .NET 4.5).

Notepad++ bastante lento (GetLocaleInfoEx).

No se pueden copiar palabras entre aplicaciones de WINE y aplicaciones Ubuntu.

Múltiples aplicaciones .NET se bloquean con ‘System.Security.Principal.WindowsIdentity.get_Owner’ no implementado usando Wine-Mono (Affinity Photo 1.9.1, Pivot

Animator 4.2).

Animator 4.2). FL Studio 20.9.1 se bloquea al iniciarse.

El lanzador de aplicaciones EA no se muestra correctamente.

reMarkable se bloquea al iniciarse.

Regresión de combobox vb3: un solo clic se desplaza dos veces.

El mando DualShock 4 se comporta incorrectamente en Darwin con hidraw activado.

BExAnalyzer de SAP 7.30 no funciona correctamente.

Varios juegos no se inician (Far Cry 3, Horizon Zero Dawn CE, Metro Exodus).

La compilación falla en Ubuntu 20.04 con bison 3.5.1.

Las nuevas versiones de chromium ya no arrancan bajo wine.

Violación de acceso en riched20.dll al ejecutar EditPad.

El comando ‘pack’ del empaquetador de aplicaciones del SDK de Windows (MakeAppx.exe) falla en la función no implementada ntdll.dll.RtlLookupElementGenericTableAvl.

WINE 9.10 ya está disponible y se puede descargar desde el siguiente botón. En su página de descargas hay también información sobre cómo instalar esta y otras versiones en sistemas operativos Linux y otros como macOS e incluso Android.

Si no hay cambios en la programación habitual, se espera que dentro de dos semanas llegue WINE 9.11 con cientos de retoques para seguir preparando la versión estable de 2024 que llegará en enero o febrero.