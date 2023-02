Después del lanzamiento de una nueva versión estable mayor, WineHQ no ha respirado y ya se ha puesto a preparar la siguiente. El pasado día 24 de enero nos entregaron la v8.0 de Wine Is Not an Emulator, y hoy, diez días después, han lanzado WINE 8.1. Y antes de seguir, tenemos que explicar qué es lo que tenemos entre manos. Es una versión de desarrollo de las que llegarán cada dos semanas, o dicho de otro modo, la primera actualización no estable de las que se irán lanzando para preparar el lanzamiento del WINE 9.0 que llegará a principios de 2024.

Y explicado lo anterior, ahora hemos vuelto a lo que se podría considerar normal por ser lo más habitual. Estas notas incluyen todas las novedades que se han introducido desde el lanzamiento de la anterior versión, en esta ocasión 299 cambios. Lo que tenéis a continuación es la lista con los 27 bugs arreglados que han añadido en la lista de correcciones.

En estas versiones también facilitan una lista con algunas de las novedades más dignas de mención, y de este WINE 8.1, WineHQ ha destacado que la versión de Windows se ha puesto en Windows 10 para nuevas configuraciones por defecto y que se han realizado muchas limpiezas de código en diferido que no pudieron hacer antes porque estaban en la congelación de código. La lista de lo más destacado la cierra el punto que menciona varias correcciones de errores.

Bugs corregidos en WINE 8.1