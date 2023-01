WINE 8.0-rc3 llega como primera RC de 2023 corrigiendo 28 u

En las últimas semanas hemos tenido que dejar de decir aquello de que WineHQ lanza las nuevas versiones con precisión suiza. En años anteriores, cuando se ha llegado a la fase de lanzamientos de las Release Candidates, éstas han llegado con una semana de diferencia. Con la 8ª versión de Wine Is Not an Emulator no está siendo así, pero no podemos saber si las fiestas navideñas han tenido algo que decir. Así, WINE 8.0-rc3 ha llegado dos semanas después que la RC2.

Lo que no ha cambiado es que la lista de novedades destacadas no incluye nada, más allá de indicar que son «sólo corrección de errores, estamos en la congelación de código«. En total, del 22 de diciembre al 6 de enero se han corregido 28 bugs cuya lista tenéis a continuación.

Correcciones de WINE 8.0-rc3

AirBuccaneers se cuelga al salir.

Regresión menor: Wine carga con errores «/wine/dlls/ntdll/loader.c: loader_section» al crear un nuevo prefijo o ejecutar una aplicación.

Manchado de sangre: Ritual of the Night se congela en la pantalla blanca..

No se puede apuntar en Overwatch después de alt-tabbing.

regedit: Fallos aleatorios al seleccionar una entrada (¿relacionado con el hilo?).

World of Warcraft Clásico: El movimiento del ratón puede bloquear el registro de eventos keydown.

Call of Cthulhu: Dark Corners of the Earth se bloquea tras el inicio.

Adobe Digital Editions 4.5 se bloquea en Wine 6.0.

d3d11:d3d11 falla en test_dynamic_map_synchronization() en cw-rx460 en Wine.

Al redimensionar Dn-FamiTracker no se vuelve a dibujar el editor de patrones ni la barra de estado..

Public Peer se cierra silenciosamente.

la eliminación de «flush» de winegstreamer rompe la radio en fallout 3.

Max Payne: el desplazamiento del ratón se comporta erráticamente.

Bully: Scholarship Edition se cuelga en la pantalla de carga y no reproduce las intros.

urlmon:url – test_BindToStorage() falla en Windows <= 8.1.

Vivisector tiene fallos gráficos.

Sacred Gold (GOG): falta audio en videos .wmv.

Rayman 3: fallos gráficos (texturas negras).

Need for Speed: Payback se bloquea al iniciarse con el renderizador OpenGL.

Tsui no Stella = Stella of the End: ya no se inicia (GL_INVALID_OPERATION).

Comptes.exe errores con «dxLockMessage falla»d2d1:d2d1 se queda sin memoria GL y se bloquea en la VM debian 11d3d11:d3d11.

est_dynamic_map_synchronization() falla en w11pro64_nvddraw:ddraw2 la prueba test_texture_wrong_caps desencadena el error use after free20XX: arácter invisibleMúltiples aplicaciones fallan peticiones http cuando WinHttpSendRequest() no contiene los datos completos de la petición.

Agarest 1 dejó de mostrar Videos después de implementar el filtro ASF Reader.

Mover el separador en regedit no repinta listview.

La versión estable llegará a principios de 2023

WINE 8.0-rc3 está disponible desde este enlace. En la página de descargas hay información sobre cómo instalar esta y otras versiones en sistemas operativos como Debian y Ubuntu, pero también se puede instalar en Android y macOS.

En cuanto a la versión estable, llegará a principios de 2023, pero no está claro si lo hará a finales de enero o a principios/mediados de febrero. Cuando decidan entregárnosla, se pondrán a preparar la versión de 2024, lanzando una nueva versión de desarrollo cada dos semanas.