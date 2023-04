Aunque estamos más acostumbrados a los lanzamientos de cada dos semanas, esos son de desarrollo. La anterior versión estable fue la v8.0, y WineHQ ha lanzado hoy WINE 8.0.1, otra estable que corrige fallos para los que prefieren quedarse en la versión más fiable y no en esas en las que se introducen cientos de retoques cada dos semanas. El número de cambios en las versiones del canal «stable» es menor, pero no por ello menos importantes.

En los lanzamientos como el que ha tenido lugar hoy también nos hablan de menos puntos destacados, sólo dos en esta ocasión, a los que se le suma el tercero de correcciones varias. WINE 8.0.1 añade correcciones para macOS Ventura en Apple Silicon y se han actualizado las traducciones al turco y tamil. También se han introducido un total de 78 cambios, con 36 bugs corregidos.

Bugs corregidos en WINE 8.0.1 estable

Errores de lectura de dispositivo registrados en dmesg al ejecutar comandos wine con la unidad de CD/DVD vacía, desde 5.5.

Regresión: Visual Studio 2005 «fallo de carga del paquete».

La instalación del juego «¿Cuál es el secreto?» falla al crear el icono.

Free PC Audit 5.1.211.96 no muestra información en la pestaña ‘Brief’ (necesita el método GetBinaryValue de la clase StdRegProv).

adsldp:ldap – test_ParseDisplayName() a veces falla al conectar con el servidor.

El nuevo marshaller typelib depende del soporte IID_IDispatch de la interfaz de destino.

Chromium roto sandbox debido a GetSecurityInfo dando acceso denegado.

Snagit necesita la clase Win32_Volume (‘select deviceid from win32_volume where driveletter =C:’).

ListView no se actualiza al cambiar entre los estilos Lista y Detalles.

vbscript falla al compilar cuando dos puntos siguen a Else en If…Else.

Desbordamiento del búfer de RtlCopyContext.

Rich Edit inserta el texto recién compuesto en una posición incorrecta cuando la composición IME del sistema finaliza mientras hay una selección activa.

AviUtl muestra el texto japonés como basura después de la conversión en el cuadro de edición ExEdit.

crypt32:cert – testVerifyRevocation() obtiene un éxito inesperado en Wine en la segunda ejecución.

Mensaje fixme falso al llamar a ScrollWindow().

RtlGenRandom falla en sistemas con más de 128 núcleos.

El cargador no se ejecuta desde PATH a menos que se llame «wine».

ws2_32:sock – test_reuseaddr() desborda una variable sockaddr al leer en ella un nombre de par AF_INET6

desde wine 8.0 print ya no funciona.

desde wine 8.0 print ya no funciona. La falta de implementación de ntdll.RtlAddressInSectionTable() provoca que todas las imágenes nativas de GraalVM se bloqueen al cargarse.

nethack se bloquea.

Fuga de memoria vbscript en For Each con SafeArray como grupo.

Fugas de memoria vbscript en interp_redim_preserve.

Fugas de memoria vbscript en Global_Split.

VarAbs() no maneja correctamente los argumentos BSTR.

vbscript falla al compilar cuando la sentencia sigue a ElseIf.

vbscript no compila concat cuando se utiliza sin espacio y la expresión empieza por H.

Motorola Ready For Assistant no se inicia, necesita ext-ms-win-networking-wlanapi-l1-1-0.dll.

El gif se muestra mal, con fondos raros de varios colores.

Rich Edit se bloquea cuando se pulsa Ctrl+Derecha pasado el último párrafo.

La lluvia intensa de Saints Row: The Third provoca fuertes reducciones de fps.

El instalador de SpeedCommander 20 se bloquea al no implementarse la función .

HELL32.dll.Shell_GetCachedImageIndexW.

La ventana de edición de texto de KakaoTalk IM deja artefactos cuando el texto se desborda y aparece la barra de desplazamiento.

ldp.exe se bloquea al no implementarse la función wldap32.dll.ldap_set_dbg_flags.

ldp.exe se bloquea al intentar conectarse a un host no válido.

adsldp:ldap – test_DirectorySearch() falla en Windows y Linux.

WINE 8.0.1 se puede descargar desde este enlace. En la página de descargas hay instrucciones sobre cómo instalar esta y otras versiones en sistemas operativos como Linux, pero también en macOS y Android.

En cuanto a cuándo llegará la próxima versión, si mi memoria no me falla sólo se lanzó una actualización de mantenimiento de la anterior versión estable, quedándose en 7.0.1. O sí, me fallaba la memoria o la atención, puesto que se ha lanzado una más reciente hace apenas un mes. Lo que sí podemos asegurar es que el viernes de la semana que viene llegará WINE 8.7, una nueva actualización de desarrollo que introducirá cientos de cambios para preparar la próxima estable mayor que se lanzará ya en 2024.