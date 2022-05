Tras v7.8 y puntuales como un reloj, los que podemos tardar un poco más en publicar la noticia somos nosotros, WineHQ lanzó ayer 20 de mayo WINE 7.9. Esta es una nueva versión de desarrollo de las que lanzan cada dos semanas, no una versión estable en la que depositar toda la confianza, pero no siempre es mala idea instalar uno de estos lanzamientos. Es cierto que no tienen la etiqueta de estable, pero también que corrigen muchas cosas, y una de ellas puede mejorar mucho nuestra experiencia de usuario al usar programas de Windows en otras plataformas.

WineHQ dice que ha corregido 35 bugs, pero ha realizado un total de 321 cambios. 321 entra dentro de la media, pero la cosa habría cambiado mucho de no ser por Rémi Bernon, quien se ha encargado de 83 de ellos. Lo que sí llama la atención es que esta semana WineHQ sólo ha resaltado dos novedades. Quién sabe, quizá faltaron ganas de buscar qué resaltar, pero nosotros sí podemos decir que hay parches que mejorarán la experiencia de jugar a títulos de Windows en Linux bajo WINE.

Novedades destacadas de WINE 7.9

Como hemos mencionado, la lista destacada oficial es muy corta y se queda en trabajo preliminar para la conversión a PE del controlador de macOS y una serie de correcciones de los fallos de las pruebas en Windows. A eso hay que sumarle una tercera, la de siempre, la que sólo dice «corrección de errores varias».

WINE 7.9 está disponible desde este enlace. La parte de la noticia que no es noticia es que, para no variar, el segundo enlace facilitado no funciona. En la página de descargas hay información sobre cómo instalar esta y otras versiones en sistemas operativos como Debian y Ubuntu, pero también se puede instalar en Android y macOS.

La próxima versión será un WINE 7.10 que llegará el 3 de junio. No sabemos cuántos cambios introducirán dentro de dos semanas, pero si deberían ser un par de cientos o más.