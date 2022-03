Hace ya dos semanas que tuvimos v7.3 del software para ejecutar apps de Windows en otros sistemas operativos, por lo que ya tocaba nueva versión de desarrollo. Esta vez, WineHQ ha lanzado WINE 7.4, la cuarta actualización de las que lanzan cada dos semanas para ir preparando las cosas para el WINE 8.0 que llegará a principios de 2023. Hasta entonces, el equipo de desarrolladores que hay detrás de este proyecto lanzará algo más de 20 versiones de desarrollo antes de pasar a la fase de las Release Candidates.

Esta semana no podemos decir que se haya batido el récord de modificaciones. A los 14 bugs corregidos hay que añadirle un total de 505 cambios, y si no se se han vuelto a subir de los 600 no ha sido por Eric Pouech, quien esta semana se ha encargado de introducir un total de 182. 200 cambios era una cifra relativamente baja en esta fase, entre 300 y 400 era lo normal, pero desde que está Pouech a toda máquina, subir por poco los 500 ya parece que sea poca cosa.

Novedades más destacadas de WINE 7.4

Lo que WineHQ ha decidido que es digno de mención de WINE 7.4 es que el tema claro está activado por defecto, la librería vkd3d agrupada, los módulos WineD3D, D3D12 y DXGI se han convertido a PE, más limpiezas a gran escala para admitir el tipo ‘largo’ y el habitual punto de correcciones varias.

WINE 7.4 está disponible desde este enlace; el segundo que facilita WineHQ no suele funcionar, no sé qué les pasa, y por eso ya no lo añado en este tipo de artículos. En la página de descargas hay información sobre cómo instalar esta y otras versiones en sistemas operativos como Debian y Ubuntu, pero también se puede instalar en Android y macOS.

La próxima versión será un WINE 7.5 que llegará el 25 de marzo, y volvemos a aceptar apuestas: ¿volverán a superar los 600 cambios como en las últimas semanas? ¿Qué desarrollador será quien arregle más bugs? Tampoco podemos descartar que se llegue a la cifra de los 700, ya que hasta hace poco no creíamos que fuera posible llegar a los 600 y ya los hemos superado algunas veces. Lo único que podemos asegurar es que arreglarán muchos fallos, y que los detalles los conoceremos dentro de dos semanas.