No es para nada habitual que WineHQ nos entregue una nueva versión de desarrollo de WINE a destiempo, y menos si se hace una búsqueda rápida por internet y no encuentran explicación alguna. WINE 7.20 llegó en lunes, cuando lo habitual, si no están de vacaciones, es que lo hagan el viernes por la noche (como 7.19). En cualquier caso, la noticia trata sobre el lanzamiento, no de tiempos ni relojes suizos, y ya tenemos una nueva versión de desarrollo de las que se lanzan cada dos semanas.

Lo que ha destacado WineHQ como nuevo es que el motor Mono se ha actualizado a la versión 7.4.0, se han incluido mejoras en el enlazado de fuentes, una serie de correcciones para el desenrollado de excepciones y se ha incluido soporte para el volcado de archivos spool EMF en WineDump, a lo que se le ha unido el habitual punto de varias correcciones de errores. En cuanto éstas, se han incluido 29, y 304 cambios en total.

Bugs corregidos en WINE 7.20

El sistema de seguridad de la red no funciona en WINE.

Crysis 2 (>1.0) enormes problemas gráficos después de cargar una partida guardada.

dbghelp_msc:pe_load_debug_directory Se produce un fallo de página al cargar símbolos (Visual C++ 2013 .pdb’s).

winedbg: crash/hangs internos al ejecutar ieframe/tests/ie.c con símbolos de depuración pdb.

bsdtar.exe de cygwin necesita un mejor stub ntdll.NtQueryEaFile.

El control de edición en el diálogo de búsqueda de ADL no se dibuja inicialmente en DC++ 0.868, regresión.

Tequila City of Heroes Launcher – expect_no_runtimes El proceso finaliza con un runtime Mono cargado.

Autonauts en steam bajo WINE tiene una fuga de memoria.

División por cero en wineconsole cuando se pasa el ratón por encima.

CloseHandle(INVALID_HANDLE_VALUE) devuelve FALSE, GetLastError es ERROR_INVALID_HANDLE.

Verge 2 se bloquea al iniciarse debido a una implementación incompleta de sapi.

El analizador de derechos ACE debería permitir formatos octales y decimales.

conhost.exe:tty test_read_console_control() falla en hindi y portugués.

winedbg ‘bt all’ rellena con dbghelp_dwarf RULE_VAL_EXPRESSION fixmes.

ZOSI Cloud se bloquea al iniciarse.

shell32:recyclebin – test_query_recyclebin() obtiene un tamaño inesperado de recyclebin en WINE.

imm32:imm32 – test_default_ime_window_creation() falla en Windows 10 21H1+.

Fallo en el cálculo del ancho de línea en WineMono.Tests.System.Windows.Media.TextFormatting.TextFormatterTest.NewlineCharacterCollapsibleTest.

La novela visual Shin Koihime † Eiyuutan 4 reproduce la película de apertura en una ventana separada.

Problemas con dos programas separados de MetaTrader4 en el mismo escritorio de WINE.

La ntdll:env de 64 bits falla en Windows 7.

Obduction falla de forma aleatoria de un puñado de formas posibles.

Datos de localización erróneos para las localizaciones chinas para la clase LOCALE_SNATIVEDIGITS.

CRYPT_GetBuiltinDecoder Decodificador no soportado para lpszStructType 1.3.6.1.4.1.311.2.1.4.

La validación del certificado Let’s encrypt falla.

winbase.h: Falta la declaración ReOpenFile (y no está disponible en ninguna otra cabecera).

Los enlaces de fuentes para MingLiU están rotos en los prefijos de vino de 32 bits.

wbemprox: la cláusula where parece distinguir entre mayúsculas y minúsculas.

Las construcciones no-PE fallan después de «makedep: Make the installation directories architecture-generic».

WINE 7.20 está disponible desde este enlace. En la página de descargas hay información sobre cómo instalar esta y otras versiones en sistemas operativos como Debian y Ubuntu, pero también se puede instalar en Android y macOS.

La próxima versión será un WINE 7.21 que legará el 12 de noviembre, siempre y cuando no haya retrasos inesperados como esta vez.