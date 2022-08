Tal y como se esperaba, aunque un par de días más tarde de lo que es habitual, WineHQ ha lanzado una nueva versión de desarrollo de su software para ejecutar aplicaciones de Windows en otros sistemas operativos que no tienen nada que ver con Microsoft. En esta ocasión, y tras la versión de hace dos semanas, lo que nos han entregado ha sido WINE 7.16, otra actualización de verano con la que no se ha batido ningún récord.

WineHQ dice que han corregido 20 bugs, pero han realizado un total de 225 cambios. No son muchos, pero que entre dentro de la media-baja es más que suficiente cuando está claro que muchos desarrolladores están ahora descansando. Con toda probabilidad, el ritmo empezará a subir coincidiendo con el lanzamiento de la próxima versión de desarrollo.

Novedades más destacadas de WINE 7.16

De todos los cambios introducidos, WineHQ ha destacado esta semana el soporte para WoW64 en el driver X11, almacenamiento de la sesión en MSHTML, correcciones en el regexp Unicode en MSXML y mejoras de IME en el control de edición. A esas tres mejoras se le suma un cuarto punto, el habitual varias correcciones de errores. Es en este cuarto punto en donde se cuentan los más de 200 cambios introducidos en esta versión de WINE.

WINE 7.16 está disponible desde este enlace. En la página de descargas hay información sobre cómo instalar esta y otras versiones en sistemas operativos como Debian y Ubuntu, pero también se puede instalar en Android y macOS.

La próxima versión será un WINE 7.17 que llegará el 9 de septiembre, siempre y cuando no haya retrasos como en las dos últimas ocasiones. No sabemos a cuánto ascenderla la lista de cambios, pero no debe quedar muy por debajo de lo introducido en esta última versión de desarrollo. Ya en septiembre, los que están ahora en horas bajas empezarán a trabajar a mayor ritmo, y podríamos volver a ver una lista con más de 300 mejoras.