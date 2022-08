WINE 7.15 llega con cifrado RSA y algo más de 200 cambios

Un día más tarde de lo esperado y tras la v7.14 de hace dos semanas, hoy le ha llegado el turno a WINE 7.15. WineHQ ha lanzado esta nueva versión de desarrollo para seguir corrigiendo algunos centenares de problemas que han ido encontrando en los últimos quince días. Hasta dentro de unas 7-8 versiones más, estamos en esta fase del desarrollo, una fase que dura todo un año y que terminará con el lanzamiento de la versión estable de WINE 8.0, pero para eso aún quedan meses.

WineHQ dice que han corregido 22 bugs, pero que han realizado un total de 227 cambios. Volvemos a estar lejos de aquellas semanas en las que se superaron los 600 retoques, pero aquellas versiones fueron casos aislados que dio la casualidad de que tuvieron lugar durante varias semanas seguidas. Además, ahora es verano en el hemisferio norte, y eso también se nota, ya que muchos proyectos, como el de Vivaldi que no viene al caso pero lo mencionaron, pisan un poco el freno en estas fechas.

Novedades de WINE 7.15

Lo que ha destacado WineHQ de WINE 7.15 son las listas de comandos en Direct2D, cifrado RSA, thunking inicial de Wow64 en WIN32U y soporte opcional para colores en la salida de prueba, a lo que se le suma el último punto que menciona varias correcciones de errores.

WINE 7.15 está disponible desde este enlace. Un único enlace, pero que funciona (no como el famoso «segundo» de hace semanas). En la página de descargas hay información sobre cómo instalar esta y otras versiones en sistemas operativos como Debian y Ubuntu, pero también se puede instalar en Android y macOS.

La próxima versión será un WINE 7.16 que llegará el 26 de agosto, siempre y cuando no haya retrasos como hoy. Solemos decir que no sabemos cuántos cambios introducirán para esa versión, pero casi podemos asegurar que se quedarán por debajo de la media de 300-400, a no ser que aparezca un desarrollador como Pouech, se ponga en modo búsqueda y captura y realiza él solo cerca de 200 retoques.