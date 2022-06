WINE 7.10 incluye más correcciones de lo habitual y sube a Mono 7.3.0

Como cada dos semanas, y tras la v7.9, WineHQ lanzó anoche una nueva versión de desarrollo de su software para ejecutar aplicaciones de Windows en otros sistemas operativos, en esta ocasión WINE 7.10. Para algunos puede que sea una actualización poco importante, pero sí se incluye algo que mejora mucho la experiencia de usuario, hasta el punto de que permite usar algunas aplicaciones que de otra manera sería imposible o poco probable. Estamos hablando del motor Mono, lo que permite que se ejecuten apps que requieran .NET Framework.

Además, WineHQ menciona que se han corregido 56 bugs, lo que es cerca del doble de lo que suele corregir, y se han aplicado un total de 379 cambios. Una vez más, tenemos que recordar aquellas versiones en las que introdujeron más de 600, pero cerca de 400 está dentro de la media, por encima diría yo. De todo esto, lo más destacado según WineHQ es lo que tenemos a continuación.

Novedades más destacadas de WINE 7.10

Lo más destacado, sin duda, es que el motor Mono se ha actualizado a 7.3.0, pero el proyecto también menciona en su lista que el driver para macOS se ha pasado a PE, una colación Unicode compatible con Windows y soporte para Wow64 en Secur32, lista que se completa con el quinto punto en el que se mencionan correcciones varias.

WINE 7.10 está disponible desde este enlace, y no sé si seguir haciendo mención a la segunda opción porque nunca funciona. Ya, por curiosidad y haciendo un trabajo que no me corresponde, he accedido a ese servidor, he eliminado las últimas partes y he accedido a las de WINE 6.x, que sí funcionan. Por lo tanto, creo que publican el segundo enlace a modo de «placeholder», es decir, no funciona hoy, pero lo hará en el futuro. «Shit happens». En la página de descargas hay información sobre cómo instalar esta y otras versiones en sistemas operativos como Debian y Ubuntu, pero también se puede instalar en Android y macOS.

La próxima versión será un WINE 7.11 que llegará el 17 de junio. No sabemos cuántos cambios introducirán dentro de dos semanas, pero si deberían ser un par de cientos o más. Y por lo menos ya parece que sabemos lo que pasa con el segundo enlace, aunque la explicación no me satisfaga.