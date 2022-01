Pues ya tenemos una Release Candidate más de las que tuvimos el año pasado. En el desarrollo de WINE 6.0, tras más de 20 versiones bisemanales, lanzaron cinco RC antes de la versión estable, pero WineHQ ha lanzado hace unas horas WINE 7.0-rc6. Por lo que se ve en la nota de este lanzamiento, falta le hacía, porque en la parte de errores corregidos han mencionado nada menos que 47. Para poder comparar, cuando lanzan una versión cada dos semanas suelen mencionar más o menos una treintena de «bug fixes».

Pero lo cierto es que en estas semanas no se introducen tantas modificaciones. En total, en WINE 7.0-rc6 han realizado 50 cambios. Entre ellos, WineHQ no destaca ninguno, pero leyendo la lista de «novedades», entre comillas, hay muchas que mejoran la experiencia de los videojuegos, como Star Wars Episodio 1, Racer, Saints Row: The Third, Microsoft Flight Simulator 2000, Deus Ex: Human Revolution, Sniper Elite 4, Lego Stunt Rally, FIFA 11, Guild Wars 2, World of Warcraft. No son los más modernos, pero siempre es bueno poder jugarlos decentemente (que me lo digan a mí que ahora tiro mucho de PPSSPP).

WINE 7.0 podría llegar la semana que viene

Ya está disponible la versión de desarrollo de Wine 7.0-rc6. Se espera esta sea la última versión candidata antes de la versión final 7.0. Novedades de esta versión:

– Sólo correcciones de errores, estamos en la congelación del código.

WINE 7.0-rc6 es la versión que sucede a la rc5 y ya se puede descargar desde este enlace y este otro enlace . Siempre ponen a nuestra disposición dos enlaces, y yo añado el segundo porque WineHQ lo pone en sus lanzamientos, pero no suele funcionar. Lo que sí funciona es hacer lo que explican en la página de descargas, entre lo que tenemos la posibilidad de añadir el repositorio oficial para sistemas operativos como Debian y Ubuntu.

Si deciden que aún tienen que pulir más el software, la semana que viene lanzarán WINE 7.0-rc7, pero si todo va bien lanzarán ya la versión estable