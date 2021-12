El viernes pasado fue Nochebuena, y el sábado el día de Navidad. WineHQ suele lanzar las nuevas versiones de su software para ejecutar aplicaciones de Windows en otros sistemas operativo los viernes, pero el pasado no nos entregaron nada. Podíamos pensar que iban a cogerse vacaciones y no haber Release Candidate esta semana, pero ayer domingo día 26 lanzaron WINE 7.0-rc3, la tercera candidata de la próxima versión de esto que se traduce como «Vino» pero que en realidad son las siglas de «WINE is not an emulator».

En esta fase del desarrollo, WineHQ ya no introduce tantas modificaciones como en cuando se lanza una versión Staging o Developer cada dos semanas, pero sí se han corregido 23 bugs e introducido 62 cambios. En cuanto a lo que se ha destacado, y así será hasta que se lance la versión estable de WINE 7.0, el proyecto sólo menciona «corrección de errores» ya que se ha entrado en la congelación de código.

WINE 7.0-rc3 corrige algunos problemas en juegos que usan DirectX 11

WINE 7.0-rc3 es Release Candidate que sucede a la segunda de la v7.0 de WINE, la próxima actualización mayor que llegará a principios de 2022. En esta fase del desarrollo, WineHQ lanza una RC cada siete días y, como se lee en la lista de novedades, ya no destacan nada. Para saber los cambios que han introducido, entre los que recordamos que no habrá nuevas funciones, hay que leer la lista que facilitan en la nota del lanzamiento.

WINE 7.0-rc3 ya está disponible desde este y este otro enlace, aunque el segundo tarda algo más de tiempo en estar operativo. El próximo viernes día 31 debería llegar la cuarta RC, pero es probable que vuelva a retrasarse al domingo día 2 o incluso lunes, ya que se celebrará la entrada a 2022.