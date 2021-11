Como comentábamos hace dos semanas, y aunque en algunos medios no apuntaban en la misma dirección, WineHQ lanzó ayer WINE 6.22, una nueva versión de desarrollo. Aunque nosotros no lo teníamos claro al cien por cien, sí creíamos que hoy tendríamos un nuevo lanzamiento bisemanal de esos en los que se introducen cientos de cambios y no la primera Release Candidate que ya se lanza cada semana sólo para mejorar lo existente.

Entre las novedades que han introducido este viernes día 19 de noviembre tenemos que el motor Mono se ha actualizado a la versión 7.0.0. En cuanto a número de novedades, introdujeron 29 correcciones y 427 cambios. Aunque esta vez no se han llegado a los 500, siguen siendo muchos, ya que hay semanas en los que se superan por poco los 200. Lo que han mencionado como destacado es lo siguiente.

Novedades más destacadas de WINE 6.22

Según WineHQ, lo más destacado de todos los cambios introducidos esta semana, además de que el Motor Mono se ha actualizado a la versión 7.0.0, son el desenlace de excepciones en ARM, más mejoras en el soporte de joystick HID, WoW64 thunks en un número de bibliotecas Unix, se ha comenzado el traslado de USER32 a Win32u y varias correcciones de errores.

WINE 6.22 ya se puede descargar desde este o este otro enlace. WineHQ también aporta información para descargar esta y futuras actualizaciones añadiendo el repositorio oficial para Linux aquí, pero también se puede instalar en macOS y Android. Si se añade el repositorio se puede elegir entre las versiones estable, Staging o Dev.

Teniendo en cuenta que el año pasado la última actualización de desarrollo/bisemanal fue WINE 5.22, es probable que lo que nos entreguen la próxima vez sea ya WINE 7.0 RC 1. Si se da el caso ya no introducirán tantos cambios, sino que empezarán a pulirlo todo de cara al lanzamiento de la versión estable que tendrá lugar a principios de 2022.