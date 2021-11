Al final no ha habido primera Release Candidate, aunque personalmente no la esperaba. Si no recuerdo mal, y además tengo el archivo en este blog, el año pasado se lanzaron 22 versiones de desarrollo, por lo que era más lógico que se lanzara WINE 6.21 que WINE 7.0 RC1. Y así ha sido. Anoche, WineHQ lanzó WINE 6.21, lo que seguro que será una de las últimas entregas de las que llegan cada quince días.

Durante estas dos últimas semanas, WineHQ ha corregido 26 bugs, pero, como siempre, el grueso del trabajo está mas abajo, en donde podemos contar un total de 415 cambios, y ya son tres las semanas consecutivas en las que están superando la cifra de 400. Aún así, el proyecto sólo destaca tres cambios como los más destacados, a lo que se le suma el cuarto que reza «varias correcciones de bugs».

Novedades más destacadas de WINE 6.21

Lo más destacado de WINE 6.21 es que WinSpool, GPhoto, y algunos otros módulos se han convertidos a PE, que se ha mejorado el soporte para las funciones inline en DbgHelp y el comienzo de la implementación de MSDASQL, además de las correcciones de errores que siempre se incluyen en cualquier nuevo lanzamiento.

WINE 6.21 ya se puede descargar desde este o este otro enlace. WineHQ también aporta información para descargar esta y futuras actualizaciones añadiendo el repositorio oficial para Linux aquí, pero también se puede instalar en macOS y Android. Si se añade el repositorio se puede elegir entre las versiones estable, Staging o Dev.

Como mencionamos hace siete días, ya hemos llegado al punto en el que pronto empezarán a lanzarse las Release Candidates, por lo que la próxima semana podría ser la primera en la que se lanzara una RC. Si sucede así, los lanzamientos pasarán a ser semanales, y los cambios se centrarán en hacer que todo funcione lo mejor posible de cara a la versión estable de WINE 7.0 que tendrá lugar a principios del año que viene.