Como cada dos viernes, hace dos semanas lo hicieron con la v6.17 de «Wine Is Not an Emulator», WineHQ lanzó anoche WINE 6.18. Vuelve a tratarse de una versión Staging, es decir, de esas en las que van añadiendo muchos cambios y novedades, pero tantos que pueden llegar con algún bug, por lo que no recibe la etiqueta de estable. Las Staging son una buena opción para aquellos que quieran comprobar si un programa de Windows ya funciona correctamente en un sistema que no sea el de Microsoft.

En WINE 6.18 han corregido 19 bugs, pero la lista de cambios desde 6.17 se eleva hasta los 484. Pocas veces se rozan los 500 cambios, pero en esta gesta ha tenido mucho que decir Rémi Bernon, quien ha sido responsable de nada menos que 132 de ellos. WineHQ sólo destaca unos pocos como los más importantes, y esos son los que tenéis a continuación.

Novedades más destacadas de WINE 6.18 Staging

Bibliotecas Shell32 y WineBus convertidas a PE.

Datos Unicode actualizados a la versión 14 de Unicode.

Motor Mono actualizado a la versión 6.4.0, con mejoras en COM.

Más trabajo para el soporte de depuración de Dwarf 3/4.

Joystick HID habilitado por defecto.

Varias correcciones de errores.

WINE 6.18 ya se puede descargar desde este o este otro enlace. WineHQ también aporta información para descargar esta y futuras actualizaciones añadiendo el repositorio oficial para Linux aquí, pero también se puede instalar en macOS y Android. Si se añade el repositorio se puede elegir entre las versiones estable, Staging o Dev.

En este punto del desarrollo, ya nos estamos acercando al momento en el que empezarán a llegar las Release Candidates, pero lo más probable es que la próxima versión sea WINE 6.19 y que sea lanzada el próximo 8 de octubre. En WINE 5.x se lanzaron 22 versiones Staging, momento en el que ya pasaron a lanzar las Release Candidates semanalmente. Si se confirma la nueva versión Staging, volverán a introducir cientos de retoques.