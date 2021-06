Como cada dos semanas, tras la última versión para los que quieren el software más actualizado y una estable, WineHQ ha vuelto a lanzar una versión Staging de su software para ejecutar aplicaciones de Windows en otros sistemas operativos. Más concretamente, hace unas horas han lanzado WINE 6.11, una nueva versión Staging que ha llegado sin cambios tan destacados como la actualización de hace quince días que introdujo una nueva entrega del motor Mono.

Si atendemos a la lista de novedades que destaca WineHQ, WINE 6.11 no es la actualización mas emocionante que se recuerda. Lo mas destacado es que soporta temas para los programas, pero el resto son cambios que no dan ni frío ni calor. Sí que debe dar un poco de calor cuando miramos un poco más abajo, en donde el proyecto menciona 33 correcciones y un total de 290 cambios. No son los cerca de 400 he hemos visto alguna vez, pero siguen mejorando para que lo único que tengamos que pensar de Windows es que usamos WINE.

Novedades más destacadas de WINE 6.11

Soporte para los temas en todos los programas incorporados.

Todas las funciones matemáticas restantes de CRT importadas de Musl.

El soporte de MP3 requiere libmpg123 también en macOS.

Soporte para el código 720 (árabe).

Varias correcciones de errores.

Los usuarios interesados ya pueden instalar WINE 6.11, que no debemos olvidar que es una versión Staging, desde su código fuente, disponible en este y este otro enlace, o a partir de los binarios que se pueden descargar desde aquí. En el enlace desde donde podemos descargar los binarios también hay información para añadir el repositorio oficial del proyecto para recibir esta y otras actualizaciones futuras tan pronto en cuanto las tengan listas a sistemas como Ubuntu/Debian o Fedora, pero también hay versiones para Android y macOS. El proyecto nos permite elegir la rama entre la estable, la de desarrollo o Dev y la Staging.

La próxima versión Staging será WINE 6.12, y con casi toda seguridad llegará el próximo viernes 2 de julio. No podemos saber qué novedades traerá bajo el brazo, pero sí que llegará con cientos de pequeñas mejoras y correcciones como es habitual.