El pasado 14 de enero se lanzó la última versión estable del software que nos permite ejecutar apps de Window en otras plataformas. Antes, se habían lanzado seis Release Candidates, una por semana, lo que varió el desarrollo habitual y bisemanal en el que suelen trabajar durante todo un año. Tras la v6.0 de WINE, ahora toca volver al desarrollo, digamos, normal, por lo que hace unas horas han lanzado WINE 6.1, lo que es la primera versión de esta fase y la que volverá a tener una sucesora dentro de dos semanas.

WineHQ trabaja así: lanzan una versión estable, luego pasan a centrarse en la siguiente y lanzan una versión de desarrollo cada dos semanas, como WINE 5.22. Es ahora cuando empiezan a mencionar muchas novedades que van incluyendo, como los 37 errores corregidos y los 326 cambios desde 6.0. Como es habitual cuando el desarrollo es bisemanal, el proyecto menciona como importantes sólo unos pocos de estos cambios, cinco al que se le suma el habitual de correcciones varias. Los tenéis a continuación.

Novedades más destacadas de WINE 6.1

Dar forma al texto árabe.

Más compatibilidad con WinRT en WIDL.

La versión 1.2 de VKD3D se utiliza para Direct3D 12.

Soporte para el diseño de memoria de Rosetta en Mac M1.

Soporte para el modo Thumb-2 en ARM.

Varias correcciones de errores.

Los usuarios interesados ya pueden instalar WINE 6.1 desde su código fuente, disponible en este y este otro enlace, o a partir de los binarios que se pueden descargar desde aquí. En el enlace desde donde podemos descargar los binarios también hay información para añadir el repositorio oficial del proyecto para recibir esta y otras actualizaciones futuras tan pronto en cuanto las tengan listas a sistemas como Ubuntu/Debian o Fedora, pero también hay versiones para Android y macOS.

La próxima versión de desarrollo será WINE 6.2 y, si no hay sorpresas, que ya me atrevo a avanzar que no pasará viendo lo puntuales que son en WineHQ, llegará el próximo 12 de febrero. Entre lo que introducirá, lo único que podemos asegurar es que llegará con cientos de pequeñas mejoras y correcciones como es habitual.