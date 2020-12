Tras el lanzamiento de hace dos semanas, ya tenemos una nueva versión de desarrollo del software para ejecutar apps de Windows en otros sistemas operativos, como Linux. Pero lo que ya se puede probar ahora es WINE 6.0-rc1, algo más importante y por lo que WineHQ ha publicado dos notas. En la primera, más corta, nos hablan de este aterrizaje, mencionando que «WINE 6.0 marca el comienzo del período anual de congelación del código«, mientras que la segunda es la habitual en donde nos dan muchos más detalles.

Desde la v5.22 de la semana pasada se han corregido 53 fallos y se han introducido un total de 457 cambios. Son muchos más de la media de 300 habituales y prácticamente el doble que en otras ocasiones, pero no se esperaba menos de un lanzamiento en el que, si bien es cierto que no es una versión estable, también lo es que cambia de número.

Novedades más destacadas de WINE 6.0-rc1

Cómo es habitual, WineHQ detalla todos los cambios en su nota (la segunda), pero sólo menciona unos pocos como destacados:

Se ha actualizado el motor Gecko.

Las librerías WindowsCodecs y QCap se han convertido a PE.

Inicio de fuentes más rápido en el proceso de inicio.

Soporte para tuberías con nombre con nombres vacíos.

Varias correcciones de errores.

Los usuarios interesados ya pueden instalar WINE 6.0-rc1 desde su código fuente, disponible en este y este otro enlace, o a partir de los binarios que se pueden descargar desde aquí. En el enlace desde donde podemos descargar los binarios también hay información para añadir el repositorio oficial del proyecto para recibir esta y otras actualizaciones futuras tan pronto en cuanto las tengan listas a sistemas como Ubuntu/Debian o Fedora, pero también hay versiones para Android y macOS.

La próxima versión de desarrollo debería ser WINE 6.0-rc2 y, si no hay sorpresas, que ya me atrevo a avanzar que no pasará viendo lo puntuales que son en WineHQ, llegará el próximo 18 de diciembre. Entre las mejoras que introducirá, lo único que podemos asegurar es que llegará con cientos de pequeñas mejoras y correcciones como es habitual.