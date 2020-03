Hace poco más de un mes, Alexandre Julliard y su equipo lanzaron la quinta versión del software que nos permite ejecutar aplicaciones y programas de Windows en Linux. Esta semana han lanzado una nueva versión de mantenimiento, más concretamente un Wine 5.3 que ha llegado principalmente para corregir errores. Tal y como leemos en la nota de su lanzamiento, esta v5.3 de Wine ha introducido 29 correcciones, pero también otros cambios que podéis leer en el enlace anterior.

En cuanto a las novedades más destacadas, el equipo de desarrollo de Wine ha mencionado sólo 4: que han realizado más trabajo para el soporte en tiempo de ejecución de Ucrtbase, soporte completo para la normalización Unicode, mejoras en el manejo de las carpetas de Shell y, la última mucho más general, varias correcciones de errores. En la lista total, además de los 29 parches para corregir errores, también se incluyen 350 pequeños cambios.

Wine 5.3 incluye más de 350 cambios

Los cambios introducidos en esta versión incluyen parches que llegan del proyecto Proton de Valve y soluciones a software como el IKEA Home Planner 2010, Lotus Approach, Neocron, Age of empires III Steam, Far Cry 2, ADExplorer, Proteus, Danganronpa V3, Resident Evil 2 1-Shot Demo, Logos Bible, Automobilista, Warhammer Online, Detroit: Become Human, Lotus Organizer 97, Arma Cold War Assault, AnyDesk, QQMusicAgent, Gothic II Night of the Raven y Far Cry 5.

Los usuarios interesados en usar Wine 5.3 deberán abrir un terminal y escribir los siguientes comandos, con lo que se habilitará la estructura de 32-bits, añadiremos las claves al sistema, añadiremos el repositorio e instalaremos el software:

sudo dpkg --add-architecture i386 wget -nc https://dl.winehq.org/wine-builds/Release.key sudo apt-key add Release.key sudo apt-add-repository https://dl.winehq.org/wine-builds/ubuntu/ sudo apt-get update sudo apt-get --download-only install winehq-devel sudo apt-get install --install-recommends winehq-devel sudo apt-get --download-only dist-upgrade

El equipo de desarrollo de Wine está lanzando una nueva actualización cada dos semanas, por lo que Wine 5.4 debería llegar sobre el 13 de marzo. Wine 6.0 será lanzado ya en 2021.