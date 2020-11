Han pasado dos semanas desde el lanzamiento de la anterior versión de desarrollo, lo que significa que llueva, nieve o haya tormenta, WineHQ ya tiene disponible otra. Lo que lanzaron horas atrás fue otra versión de desarrollo de su software para ejecutar apps de Windows en otros sistemas operativos, más concretamente WINE 5.22. Entre las novedades más destacadas, las pocas que suelen mencionar como tal sus desarrolladores, tenemos mejoras en la reproducción de vídeo.

Este lanzamiento ha llegado con más cambios que el de la semana anterior, más o menos lo que es habitual. En cuanto a errores, han corregido 36, pero han introducido un total de 345 cambios. Si queréis verlos todos tenéis que ir al enlace que tenéis encima de estas líneas. Lo que tenéis a continuación es lo más destacado de WINE 5.22 según WineHQ.

Novedades más destacadas de WINE 5.22

Bibliotecas en tiempo de ejecución de C convertidas a PE.

Uso de la caché de fontconfig para un inicio más rápido.

Mejoras en la reproducción de video.

Soporte de cifrado 3DES.

Varias correcciones de errores.

Los usuarios interesados ya pueden instalar WINE 5.22 desde su código fuente, disponible en este y este otro enlace, o a partir de los binarios que se pueden descargar desde aquí. En el enlace desde donde podemos descargar los binarios también hay información para añadir el repositorio oficial del proyecto para recibir esta y otras actualizaciones futuras tan pronto en cuanto las tengan listas a sistemas como Ubuntu/Debian o Fedora, pero también hay versiones para Android y macOS.

La próxima versión de desarrollo será WINE 5.23 y, si no hay sorpresas, que ya me atrevo a avanzar que no pasará viendo lo puntuales que son en WineHQ, llegará el próximo 4 de diciembre. Entre las mejoras que introducirá, lo único que podemos asegurar es que llegará con cientos de pequeñas mejoras y correcciones como es habitual.