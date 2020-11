El pasado 23 de octubre, WineHQ lanzó la v5.20 como última versión de desarrollo de su software para emular aplicaciones de Windows en otros sistemas operativos. Eso fue hace 15 (+1) días y, con la precisión suiza que les caracteriza, hace unas horas ha lanzado otra de estas versiones de desarrollo, en este caso WINE 5.21. Como viene siendo habitual desde que el desarrollo es bisemanal, introduce cambios, pero menos emocionantes que hasta ese momento.

Pero que los cambios no sean llamativos no significa que estén ausentes. De hecho, esta semana han corregido 24 fallos, e introducido un total de 272 cambios, lo que son unos 50 menos que hace dos semanas. Personalmente, no me gusta que WineHQ separe entre «correcciones» y «cambios», ya que en la parte de cambios también mencionan «fixes», por lo que no termino de verle mucho sentido. En cualquier caso, sí suelen mencionar unos pocos cambios destacados, y los de esta semana son los siguientes.

Novedades más destacadas de WINE 5.21

Esta semana, además del último punto que siempre suelen añadir, sólo nos han hablado de tres cambios destacados:

Librería GDI32 convertida a PE.

Más correcciones para RichEdit sin ventanas.

Varias actualizaciones de zona horaria.

Varias correcciones de errores.

Los usuarios interesados ya pueden instalar WINE 5.21 desde su código fuente, disponible en este y este otro enlace, o a partir de los binarios que se pueden descargar desde aquí. En el enlace desde donde podemos descargar los binarios también hay información para añadir el repositorio oficial del proyecto para recibir esta y otras actualizaciones futuras tan pronto en cuanto las tengan listas a sistemas como Ubuntu/Debian o Fedora, pero también hay versiones para Android y macOS.

La próxima versión de desarrollo será WINE 5.22 y, si no hay sorpresas, que ya me atrevo a avanzar que no pasará viendo lo puntuales que son en WineHQ, llegará el próximo 20 de noviembre. Entre las mejoras que introducirá, lo único que podemos asegurar es que llegará con cientos de pequeñas mejoras y correcciones como es habitual, aunque también creemos que introducirá más que en la versión de ayer día 6 de noviembre.