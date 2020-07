Hoy es 4 de julio, si no la fiesta más importante, una de las fiestas más importantes de Estados Unidos, pero eso no ha modificado los planes bisemanales de los desarrolladores del software de «no emulación» de aplicaciones de Windows en otros sistemas operativos y ya tenemos disponible WINE 5.12. Como en cada nuevo lanzamiento, esta versión incluye muchos cambios, siendo muchos de ellos correcciones para mejorar la compatibilidad y fiabilidad del software.

En lo que con toda seguridad es sólo una anécdota y que no tiene nada que ver con la fiesta nacional de EEUU, esta semana han incluido en su lista de novedades más destacada una menos que en las semanas pasadas (como esta). En cuanto a correcciones, han introducido un total de 48, pero también han realizado un total de 337 cambios. Lo que tenéis a continuación es la pequeña lista de novedades que WineHQ considera lo más importante que ha llegado junto a WINE 5.12.

Novedades más destacadas de WINE 5.12

NTDLL convertido a formato PE.

Soporte para la API de WebSocket.

Soporte mejorado de RawInput.

Actualización de especificaciones de Vulkan.

Varias correcciones de errores.

Los usuarios interesados ya pueden instalar WINE 5.12 desde su código fuente, disponible en este y este otro enlace, o a partir de los binarios que se pueden descargar desde aquí. En el enlace desde donde podemos descargar los binarios también hay información para añadir el repositorio oficial del proyecto para recibir esta y otras actualizaciones futuras tan pronto en cuanto las tengan listas a sistemas como Ubuntu/Debian o Fedora, pero también para Android y macOS.

Si, como hasta ahora, no hay sorpresas, la próxima versión será WINE 5.13. Llegará el próximo viernes 17 de julio y, puesto que esta vez no han incluido entre sus novedades más destacadas una implementación o soporte inicial para algún componente, no podemos asegurar qué novedades traerá, pero sí asegurar que llegará con cientos de cambios para mejorar el soporte, fiabilidad y rendimiento del software.