Como cada dos semanas desde que cambiaran su modelo o frecuencia de actualizaciones, el equipo de desarrolladores de «Wine Is Not An Emulator» ha lanzado WINE 5.11. La v5.10 de este software de «no emulación» de aplicaciones de Windows en sistemas como los basados en Linux llegó con novedades como una nueva librería Unix para NTDLL, pero también para corregir muchos fallos. WINE 5.11 también introduce muchos cambios, pero en las novedades más destacadas nos hablan sólo de las habituales 5-6.

De las 5 novedades destacadas que mencionan, además de la sexta que habla de corrección de errores, la que quizá destaque más es la primera de ellas: el motor Mono de WINE ha sido actualizado a la versión 5.1.0, lo que incluye soporte para la librería WpfGfx. En cuanto a corrección de errores, han introducido un total de 57, pero esta actualización ha introducido un total de 348 cambios. Lo que tenéis a continuación es la lista de novedades más destacadas que aparecen en la nota de este lanzamiento.

Novedades más destacadas de WINE 5.11

El motor Mono se ha actualizado a la v5.1.0, con soporte para la biblioteca WpfGfx.

Más trabajo en la biblioteca de Unix separada para NTDLL.

Comienzos de una implementación del controlador de kernel de NetIO.

Soporte inicial para la API Print Ticket.

Eliminación de la obsoleta arquitectura PowerPC de 32 bits.

Varias correcciones de errores

Los usuarios interesados ya pueden instalar WINE 5.11 desde su código fuente, disponible en este y este otro enlace, o a partir de los binarios que se pueden descargar desde aquí. En el último enlace también hay información para añadir el repositorio oficial del proyecto para recibir esta y otras actualizaciones futuras tan pronto en cuanto las tengan listas a sistemas como Ubuntu/Debian o Fedora, pero también para Android y macOS.

Si, como hasta ahora, no hay sorpresas, la próxima versión será WINE 5.12. Llegará el próximo viernes 3 de julio y entre sus novedades se espera que sigan mejorando la implementación del controlador del kernel NetIO y otros varios centenares de cambios menores.