Wine 4.18 lanzado con muchos arreglos

Si bien han pasado tres semanas desde la llegada de Wine 4.17 en lugar de las dos semanas que habitualmente pasan, Wine 4.18 ya está aquí y aunque no tenga muchas características nuevas, hay más de una docena de arreglos.

Wine 4.18 no parece tener tantas novedades como para merecer un retraso de una semana, pero tal parece que el retraso se debe a que la semana pasada la conferencia para desarrolladores de Wine, WineConf 2019, tuvo lugar en Toronto, manteniendo ocupado al equipo.

Entre las características nuevas de Wine 4.18 encontramos nuevas funciones VBScript, mejoras y limpieza en código de Apple macOS Quartz y arreglos para varios errores de pruebas.

En el lado de los arreglos, se publican 38 cambios para Wine 4.18 incluyendo arreglos en juegos como The Witcher 2, Lego: Stunt Rally, Lego Island 2, World of Warcraft, Halo 2 y Need for Speed: Carbon.

La lista de cambios en Wine 4.18 pueden verse en la página oficial, la actualización ya está disponible y pronto llegará a los repositorios oficiales de las diferentes distribuciones con Linux.

La siguiente actualización mayor, Wine 5.0 llegará a principios del próximo año.