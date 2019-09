Wine 4.17, D9VK 0.22 y DXVK 1.4.1: fuera con novedades para el gaming

Wine 4.17 ya está fuera, la capa de compatibilidad para instalar software nativo de Microsoft Windows tiene nueva versión con mejoras. Entre las novedades se puede destacar el nuevo Mono, y soporte para compresión de texturas DXTn. Mejoras que vienen impulsadas por Valve y CodeWeavers para mejorar Proton para que sus clientes puedan jugar a videojuegos Windows desde Steam. Además de esas mejoras, también se han corregido algunos bugs, mejoras en el soporte ARM64, soporte para generación de claves RSA, soporte para dispositivos de cambio de notificaciones XRandR, y biblioteca Windows Script runtine.

A esa noticia hay que agregarle otras dos interesantes noticias. Una sobre la versión DXVK 1.4.1 y otra sobre la versión D9VK 0.22 que tienen mucho que ver con el mundo gaming. El primero es para traducir las instrucciones de la API gráfica DirectX a Vulkan, para todos aquellos videojuegos basados en ella. Con esta nueva versión de DXVK tienes algunos bugs de D3D10 reparados que causaban bloqueos.

También tiene una reparación para el manejo inadecuado de la primitiva de la topología UNDEFINED, se han solventado bugs que causaban bloqueos con títulos de videojuegos como Batman: Arkham City, Hitman 2, Ni no Kuni Remastered, etc. Eso supondrá una mejora en la experiencia de usuario que no se topará con tantas molestias. Un nuevo paso adelante en el desarrollo que junto con los otros proyectos están contribuyendo mucho a los gamers.

Por último, D9VK 0.22 también tiene mejoras, un proyecto que recuerda que es para usar DirectX 3D 9 sobre la API gráfica abierta Vulkan. Entre las novedades están algunos bugs corregidos, como suele ser habitual, y también mejoras en el soporte. Pero quizás, una de las mejoras más destacadas tiene que ver con el videojuego The Sims 2 y otros títulos que se “quejan” del uso de controladores más viejos.

Tres noticias que espero que te gusten…