Wine 4.15: la versión en desarrollo está lista para probar

Wine sigue en su proceso de evolución y con cada lanzamiento se mejora considerablemente el soporte para videojuegos, algo que los gamers agradecen enormemente. Ahora ya está disponible la versión Wine 4.15 en desarrollo, un lanzamiento para que se pueda probar las novedades que trae antes de ser calificada como estable. Pero para aquellos que quieran una versión estable, podéis descargar desde la web oficial del proyecto Wine 4.0.2. Este lanzamiento comienza a dibujar lo que será el futuro más inmediato de este emulador para instalar software nativo de la plataforma Microsoft Windows en sistemas *nix.

Entre los cambios incluidos en Wine 4.15 tienes una serie de bugs que han sido solventados. También una implementación inicial del servicio HTTP, desenredo de la pila para el soporte de binarios ARM64, mejor soporte para monitores múltiples en macOS, optimizaciones de control en RichEdit, y esos problemas que he mencionado corregidos. Concretamente marcaron 28 errores reportados que se han solucionado.

Algunos errores son más antiguos, otros son más recientes. Por ejemplo, ahora se han solucionado los problemas que había con los videojuegos Dragon Age: Origins, Titanfall 2, Guild Wars, World of Warcraft y una gran mejora para BattlEye, etc. En este aspecto beneficiará a otros proyectos de forma indirecta, ya que como sabes, Valve usa Wine como base para su proyecto Proton, que no es más que una implementación de Wine con algunas modificaciones.

Gracias a Proton, como ya sabrás si lees LxA, el cliente Steam Play permite que se pueda acceder a miles de títulos disponibles solo para Microsoft Windows desde tu distro GNU/Linux. Así no hay que esperar a que saquen ports del título al que quieres jugar, etc. También se notará en los que paguen la licencia de CodeWeavers CrossOver, “el Wine” de pago que tiene algunas mejoras de compatibilidad con respecto a la versión gratuita a cambio de pagar.