Wine 3 traerá soporte a las aplicaciones de Android

Uno de los complementos más importantes y necesarios para quienes provienen de sistemas operativos de Microsoft o bien quienes aún trabajan con Windows, es Wine. Wine es un emulador que nos permite ejecutar programas de Windows en nuestra distribución Gnu/Linux e incluso nos permite ejecutar aplicaciones de Windows en macOS. Pero esto cambiará con la próxima gran versión.

Desarrolladores de Wine han confirmado que Wine 3 traerá una novedad y es que no solo admitirá aplicaciones de Windows sino que también será compatible con las aplicaciones de Android.

Actualmente solo una aplicación para Gnu/Linux nos permite instalar aplicaciones de Android en nuestro ordenador con Gnu/Linux. Esta aplicación se llama CrossOver y aunque cuenta con una versión de prueba, lo cierto es que CrossOver es una solución privativa e incompatible con muchos usuarios. Puede que por ello, desarrolladores de Wine hayan decidido incorporar esta función para la próxima Wine 3.

Wine 3 permitirá que MacOS y Gnu/Linux puedan funcionar con apps de Android

Wine 3 se espera que sea lanzada al público a principios del 2018, una versión que podrá ejecutar elementos de Android pero no todos, es decir, apps de Google o que requieran de los servicios de Google no podrán funcionar con esta versión de Wine. Las librerías de Microsoft también serán actualizadas y Wine 3 será compatible con Direct3D 12 y Vulkan, complementos importantes para el renderizado y ejecución de aplicaciones gráficas.

Por el momento, no tenemos la opción de tener esta versión en nuestro Gnu/Linux pero si podemos utilizar los repositorios de los desarrolladores para tener en nuestra distribución la nueva versión cuando esté disponible. En cualquier caso, si no utilizamos apps de Android, el problema no es grave y si queremos usar apps de Android, o bien utilizamos CrossOver o bien esperamos a Wine 3, pero será algo real en poco tiempo ¿no lo creéis?