Wine 3.2 ya ha sido lanzado con mejoras para el gamepad y Direct3D

Wine 3.2 se ha lanzado de forma oficial, se trata de la segunda actualización importante desde que saliese la nueva rama Wine 3.2 y que llega con algunas mejoras interesantes que seguro que muchos de los usuarios que usan esta capa de compatibilidad apreciarán enormemente. Por si nos lee alguien nuevo en este terreno, explicar que Wine es un software que permite instalar software nativo de Microsoft Windows en sistemas tipo Unix como GNU/Linux, macOS y también en Solaris, FreeBSD, etc., y desde esta nueva rama 3.0 también en Android…

Dicho esto, vuelvo con las novedades y nuevas características que podrás encontrar en esta versión Wine 3.2, y es que los desarrolladores han trabajado intensamente para que podamos disfrutar de una nueva implementación de los controles de usuario para ComCtl32 v6, y un buen trabajo sobre Direct3D, concretamente para dar soporte a las texturas multimuestras para los gráficos generados con esta API de Microsoft. A las mejoras ya existentes se le une ésta para el terreno de los gráficos y videojuegos.

Otra de las mejoras que más destaca es el soporte para gamepads HID, algo que muchos usuarios echaban en falta antes y ahora ya está disponible. Aunque no son las únicas mejoras, también podemos ver un mejor soporte para eventos en MSHTML y varias correcciones de errores que habían surgido con las versiones previas. Concretamente se han eliminado 34 bugs detectados en Wine, entre los que están las mejoras para ejecutar Indiana JOnes, The Emperor’s Tomb, The Witness, Hearthstone, System Shock y otros títulos.

Y hay más, como algunas optimizaciones del código que se han completado y un adelgazamiento de éste debido a que se ha eliminado gran parte de código obsoleto que era para DOS. Si quieres descargar Wine 3.2 o simplemente ver más detalles del prooyecto, puedes visitar la web oficial, desde allí podrás descargar paquetes para las distintas distros, el código fuente y también para Android y otros sistemas operativos…