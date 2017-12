Wine 3.0 RC1 estará listo próximamente

Sabemos que el famoso proyecto Wine, sí, el que implementa una capa de compatibilidad para poder instalar software nativo de Microsoft Windows en sistemas operativos tipo Unix sigue su desarrollo intenso. Y además, la versión Wine 3.0 RC1 saldrá de forma inminente en unos días. Probablemente el día 8 esté lista según hemos podido saber y gracias a lo que ha revelado Alexandre Julliard según los planes presentados para Wine 3.0 en su hoja de ruta (roadmap).

Se trata de la primera versión candidata (Release Candidate 1) para la nueva versión Wine 3.0 para que podamos probar algunas de las nuevas funcionalidades que implementará Wine. Pero según éste desarrollador, el proyecto en su versión 3.0 no alcanzará su madurez, es decir, la versión final, hasta dentro de al menos 4 o 6 semanas más. Entonces si esto es así no veremos Wine 3.0 Final hasta primeros o mediados de enero. Eso siempre y cuando no se encuentren problemas de última hora que retrasen el lanzamiento…

Desde la versión Wine 2.0.x se han lanzado 22 lanzamientos posteriores hasta comprender el desarrollo de Winde 3.0 con muchas novedades bastante interesantes y muchas mejoras con respecto a las versiones previas. Entre las novedades más interesantes tenemos una mejora del rendimiento para videojuegos basados en la API Direct3D, así como multitud de novedades gráficas y mejoras del soporte para Direct3D 11, mejora del soporte para DPI, mejoras en el soporte para aplicaciones Windows 7, mejoras para Direct 2D, etc. Y en el futuro próximo DX12 y Vulkan!!!

Y a todo eso hay que agregar un trabajo intenso de corrección de errores, mejoras generales de las funcionalidades ya existentes y sobre todo lo más importante: el trabajo con Android. Ya anunciamos desde LxA que Wine 3.0 no solo será una capa de compatibilidad para software nativo de Microsoft Windows, sino que trae también la capacidad para poder instalar aplicaciones nativas del sistema Android de Google. Eso dejará mucho juego para poder instalar todas las apps disponibles en la Play Store, incluido Microsft Office…