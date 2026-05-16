WINE 11.9 llega con mejoras para ARM y casi 200 cambios

WineHQ ha lanzado hace unas horas una nueva versión bisemanal de su software para ejecutar aplicaciones de Windows en otros sistemas operativos. Claro está, los que más nos beneficiamos de este proyecto somos los usuarios de Linux. Lo que nos han entregado esta vez es WINE 11.9, una nueva versión de desarrollo con la que ya estamos llegando a la mitad de este ciclo, por lo menos en números. Y es que cada año suelen lanzar alrededor de 20 de estas actualizaciones.

En cuanto a novedades, WINE 11.9 ha llegado incluyendo la librería SQLite, soporte inicial para hilos del sistema, suspensión de hilos en el código emulado en ARM64 y más mejoras de compatibilidad con VBScript, a lo que se le une el habitual punto de correcciones varias. En números, han corregido 24 bugs, los de la siguiente lista, y realizado 196 cambios. Recordamos que este WINE 11.9 ha llegado dos semanas después de 11.8.

Bugs corregidos en WINE 11.9

El instalador de Lotus Notes 8.x aborta con una excepción del analizador SAX (no se preservan los saltos de línea).

Logos 9: cierre inesperado durante la indexación por formato de cadena no válido.

No se puede ejecutar un programa de consola “hello world”: fallo de página no controlado.

Problema de renderizado de la interfaz de WinSCP.

Aserción en vbscript compile_assignment al asignar un array multidimensional por índices.

al asignar un array multidimensional por índices. VBScript no puede compilar una llamada a subrutina cuando la expresión del argumento contiene una multiplicación.

VBScript: un número en formato cadena se convierte al valor ASCII en lugar del valor interpretado.

rebase (herramienta del SDK de Windows) se cierra inesperadamente por la función no implementada imagehlp.dll.ReBaseImage64 .

(herramienta del SDK de Windows) se cierra inesperadamente por la función no implementada . A la barra de progreso del instalador de Homesite 5.5 le falta el contorno.

GOM Player: los elementos de la interfaz no responden a los clics del ratón.

La ventana de Wargaming Game Center no aparece o es invisible.

Graphpad Prism 9: los archivos de proyecto ( .pzfx ) no se pueden guardar si msxml6 no está instalado.

) no se pueden guardar si no está instalado. msvcrt : los rangos de caracteres altos ( \x80-\xff ) en scanf scanset fallan debido a una comparación con signed char en scanf.h .

: los rangos de caracteres altos ( ) en fallan debido a una comparación con en . GXSCC se cierra inesperadamente al arrastrar un archivo MIDI válido a su ventana.

El editor de archivos de ExamDiff Pro se bloquea al llegar al final del archivo.

winhttp : DOAXVV falla con el error 9003 en la pantalla de título.

: DOAXVV falla con el error 9003 en la pantalla de título. Soporte para SEC_WINNT_AUTH_IDENTITY_EX en AcquireCredentialsHandle .

en . Tanto Command & Conquer 3 como Command & Conquer Red Alert 3 muestran el mismo tipo de error.

d3d9 : falta el patrón de bytes de la vtable de MSVC.

: falta el patrón de bytes de la vtable de MSVC. d2d1 : tres problemas de corrección en el código de aproximación de arcos Bézier ( d2d_arc_to_bezier , d2d_figure_add_arc , d2d_arc_transform ).

: tres problemas de corrección en el código de aproximación de arcos Bézier ( , , ). RemoveDirectoryW falla con ERROR_SHARING_VIOLATION tras finalizar un subproceso.

falla con tras finalizar un subproceso. Los volúmenes no informan FILE_SUPPORTS_OPEN_BY_FILE_ID .

. Regresión: Wine se cierra inesperadamente con fallo de segmentación al iniciar Photoshop CS2.

SteelSeries GG 110.0 se cierra inesperadamente al arrancar en .NET System.Security.Cryptography.X509Certificates.CertificateRequest..ctor .

Ya disponible

WINE 11.9 ya se puede descargar desde el botón que tenéis debajo de estas líneas. En su página de descargas hay también información sobre cómo instalar esta y otras versiones en sistemas operativos Linux y otros como macOS e incluso Android.

Dentro de dos semanas, si se sigue con el calendario habitual y nada nos hace pensar que no será así, llegará WINE 11.10, también con decenas de cambios para preparar el WINE 12.0 que llegará, todo atendiendo a lanzamientos pasados, a principios de 2027. El ritmo seguirá así hasta finales de año, cuando se aumentará la frecuencia de lanzamientos a Release Candidate por semana, luego estable (WINE 12) y luego ya se comenzará el desarrollo de WINE 13.0.