Wine Is Not an Emulator es un programa que permite usar aplicaciones de Windows en otros sistemas operativos. Es probable que un programa de las ventanitas use .NET (Framework), y por eso es tan importante el motor Mono. Hace unas horas, WineHQ ha publicado WINE 11.8, y su novedad más destacada es que han actualizado el motor Mono a la versión 11.1.0. Recordamos también que esta versión ha llegado dos semanas después de la anterior 11.7.

El resto de novedades destacadas son más trabajo realizado en la reimplementación MSXML sin libxms2, se ha mejorado el soporte para la capa de teclado usando XKBRegistry y más mejoras de compatibilidad para VBScript, a lo que se le une el habitual punto de correcciones varias. En números, se han realizado 239 cambios y corregido 22 bugs, los de la siguiente lista.

Bugs corregidos en WINE 11.9

Microsoft Golf 99 (juego Direct3D) se bloquea al iniciar (IDirect3D::EnumDevices() debe devolver el dispositivo RGB en segundo lugar).

Tom Clancy’s Rainbow Six: Lockdown no puede guardar partidas (no se crea el directorio).

Hoot Sound Hardware Emulator se bloquea al iniciar.

cscript.exe no muestra errores.

Altium Designer 18.x – 20.x se bloquea al iniciar.

MSXML pierde el carácter #10 en valores de atributos multilínea.

vbscript: ExecuteGlobal no está implementado.

Visio 2013 no se instala con msxml6 integrado.

vbscript: invoke_vbdisp no maneja correctamente propiedades let para argumentos VT_DISPATCH.

vbscript no soporta la llamada Get_Item en objetos IDispatch.

vbscript no tiene implementado Eval.

vbscript: falta soporte para GetRef.

vbscript: una sentencia if en una sola línea sin cuerpo else falla en compilación.

vbscript: un bucle For donde la variable no está definida lanza error sin contexto.

vbscript: Me(Idx) falla al compilar.

Petka se bloquea al iniciar una nueva partida.

Aplicaciones empaquetadas con Enigma Virtual Box fallan con errores de acceso a archivos desde un cambio reciente.

FormatMessageW no formatea ERROR_NOT_A_REPARSE_POINT (4390) y devuelve error 317.

PLSQL Developer no inicia en Wine 11.7.

ExamDiffPro ahora se bloquea en Wine 11.7.

Se añade soporte para SEC_WINNT_AUTH_IDENTITY_EX en AcquireCredentialsHandle.

Assassin’s Creed Shadows no inicia desde Wine 11.4 tras cambios en windows.media.speech.

Ya disponible

WINE 11.8 ya se puede descargar desde el botón que tenéis debajo de estas líneas. En su página de descargas hay también información sobre cómo instalar esta y otras versiones en sistemas operativos Linux y otros como macOS e incluso Android.

Dentro de dos semanas, si se sigue con el calendario habitual y nada nos hace pensar que no será así, llegará WINE 11.9, también con decenas de cambios para preparar el WINE 12.0 que llegará, todo atendiendo a lanzamientos pasados, a principios de 2027. El ritmo seguirá así hasta finales de año, cuando se aumentará la frecuencia de lanzamientos a Release Candidate por semana, luego estable (WINE 12) y luego ya se comenzará el desarrollo de WINE 13.0.