Siguiendo con su calendario habitual, WineHQ lanzó en la noche de ayer WINE 11.7, una nueva versión de desarrollo del software para ejecutar aplicaciones de Windows en otros sistemas operativos. Entre otras cosas, es la base que permite la magia de Proton y la posibilidad de jugar en Linux a casi todo lo que hay en Steam. Esta entrega ha llegado dos semanas después de la anterior 11.6.

La lista de novedades destacadas recoge el principio de la reimplementación de MSXML sin libxml2, correcciones y optimizaciones de compatibilidad con VBScript, soporte para el filtro SRGB en D3DX y una configuración para altavoces 7.1 en DirectSound, a lo que se le une el habitual punto de correcciones varias. En números, se han realizado 311 cambios en total y corregido 35 bugs, los de la siguiente lista.

Bugs corregidos en WINE 11.7

msxml4 emite demasiados atributos xmlns.

Añadir el atributo bin.base64 provoca un atributo datatype duplicado.

FTDI Vinculum II IDE V2.0.2-SP2 sufre un error OLE 80020006 y se cierra; msxml3 nativo es una solución alternativa.

ABBYY FineReader 12 Professional se bloquea en modo de prueba.

La compilación en Cygwin falla con referencias indefinidas a _alldiv, _allmul, _allrem, _aulldiv, _aullrem en dlls/ntdll.

Se usa Windows 10 por defecto al crear un prefix.

VBScript se queda en un bucle infinito cuando UBound se usa sobre Empty con On Error Resume Next.

SimTower (setup.exe) no puede abrir el archivo «h:\wine64…..».

El modo experimental wow64 provoca fallos en algunos códigos de gráficos 3D.

En VBScript, la condición booleana en un if debería funcionar sin paréntesis.

VBScript presenta un problema con un End If sobrante.

VBScript tiene problemas con la continuación de líneas usando guion bajo.

VBScript falla cuando Const se usa antes de su declaración en modo explícito.

VBScript genera error al ejecutar scripts cuando Dictionary contiene un array.

VBScript produce error de análisis al acceder a Keys/Items de Dictionary.

VBScript devuelve Empty al indexar directamente el resultado de Split.

No se pueden mostrar fondos ni personajes en MapleStory World.

VBScript falla al usar Split con cadena vacía en For Each.

Kinco Dtools no se inicia por encoding no soportado gb2312.

Insertar fragmentos XML añade el fragmento en lugar de su contenido.

En Falsus demo no es posible interactuar.

VOCALOID6 6.11 se bloquea tras usar una pista VOCALOID:AI.

Dispositivos HID reportan DeviceType incorrecto causando FILE_TYPE_DISK en GetFileType().

Songbookpro se bloquea con RoFailFastWithErrorContext().

IWICFormatConverter no soporta BlackWhite como formato de destino.

Fade In Pro se bloquea tras la pantalla de inicio.

Cabinet.dll carece de interfaces de compresión.

La respuesta HTTP 200 llega con cuerpo vacío desde la regresión en Wine 11.5.

Stratego (1997) muestra pantalla negra al iniciar.

Act of War: Direct Action se bloquea al cargar el menú principal.

Falta el caso 64 en key_asymmetric_verify.

Kakaowork se bloquea al iniciar.

VC_redist no se inicia debido a una regresión.

SHCreateStreamOnFileW trunca offsets de 64 bits a 32 bits en IStream::Seek, rompiendo archivos >4GB.

Xara Designer Pro+ se bloquea por función no implementada en icuuc.dll.udata_setCommonData_70.

Ya disponible

WINE 11.7 ya se puede descargar desde el botón que tenéis debajo de estas líneas. En su página de descargas hay también información sobre cómo instalar esta y otras versiones en sistemas operativos Linux y otros como macOS e incluso Android.

Dentro de dos semanas, si se sigue con el calendario habitual y nada nos hace pensar que no será así, llegará WINE 11.8, también con decenas de cambios para preparar el WINE 12.0 que llegará, todo atendiendo a lanzamientos pasados, a principios de 2027. El ritmo seguirá así hasta finales de año, cuando se aumentará la frecuencia de lanzamientos a Release Candidate por semana, luego estable (WINE 12) y luego ya se comenzará el desarrollo de WINE 13.0.