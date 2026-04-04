WineHQ ha lanzado una nueva versión de desarrollo de su software para ejecutar aplicaciones de Windows en otros sistemas operativos, siendo Linux el más beneficiado. Lo que nos ha entregado es WINE 11.6, y ha llegado, dos semanas tras la versión anterior, en un momento en el que muchas personas están de vacaciones por todo el mundo. No se ha notado demasiado en cantidad de bugs corregidos y cambios totales, pero sí en una lista de destacados no demasiado llamativa.

Esa lista de destacados recoge comienzos de revivir el controlador de Android (esto sí es más destacado), heurísticas de orden de carga de DLL para admitir mejor los mods de juegos y más correcciones de compatibilidad con VBScript, a lo que se le une el habitual punto de varias correcciones de errores. En número, han corregido 28 bugs, los de la siguiente lista, y realizado un total de 261 cambios.

Bugs corregidos en WINE 11.6

Error en findfirst/findnext.

El Bloc de notas de Win3.1 se bloquea al abrir un archivo grande.

Homesite+ (v5.5): el botón de opción en el cuadro de diálogo Buscar no se establece correctamente al usar el atajo de teclado (Alt+U).

StarOffice51 se bloquea al abrir un archivo.

Wine bloquea algunos programas si se compila con soporte AVX.

La configuración de aplicaciones .NET nunca se guarda.

El instalador de Google Earth se muestra mayormente en negro.

DigiCertUtil muestra un tamaño de ventana incorrecto.

Falta chakra.dll para ejecutar Minecraft Windows 10 Edition.

El juego NSFW «Creature reaction inside the ship! 1.5» detiene los vídeos tras repetirse varias veces.

El instalador de PDFSam muestra una lista de idiomas vacía.

Varias aplicaciones no se ejecutan en Wine 10.3 porque detectan erróneamente un depurador en ejecución (DVDFab, actualizador de DCS World).

HWiNFO 8.24 no funciona a menos que winecfg esté configurado como Windows 7.

fw_manager_IsPortAllowed no está implementado.

Treeview con TVS_CHECKBOXES recorre todos los estados de imagen con índice distinto de cero.

pdf-xchange editor v10.8.4.409 se bloquea al iniciar.

Falta WINHTTP_OPTION_SERVER_CERT_CHAIN_CONTEXT.

El commit 20b34866 rompe la lista de servidores multijugador en línea de Mount & Blade: Warband.

El emulador Neko Project ya no funciona con frecuencia de muestreo de 96 kHz (Gentoo Linux).

Buhl Tax 2026 muestra una vista previa en blanco y se bloquea al crear la geometría.

Las DLL de ICU provocan que algunos juegos se bloqueen (Cyberpunk 2077).

DOAXVV (versión DMM) no inicia debido a un error de red.

Faltan funciones de interoperabilidad D3D11 necesarias para navegadores basados en Gecko.

VICE: la versión GTK de x64sc.exe se bloquea al iniciar.

printf no admite el especificador %Z.

Regresión introducida por el soporte de descompresión en winhttp.

EIZO ColorNavigator 6 se bloquea debido a la función no implementada mscms.dll.WcsGetCalibrationManagementState.

Regresión en 11.5: la tienda del menú dentro del juego Diablo IV ya no es accesible.

Ya disponible

WINE 11.6 ya se puede descargar desde el botón que tenéis debajo de estas líneas. En su página de descargas hay también información sobre cómo instalar esta y otras versiones en sistemas operativos Linux y otros como macOS e incluso Android.

Dentro de dos semanas, si se sigue con el calendario habitual y nada nos hace pensar que no será así, llegará WINE 11.7, también con decenas de cambios para preparar el WINE 12.0 que llegará, todo atendiendo a lanzamientos pasados, a principios de 2027. El ritmo seguirá así hasta finales de año, cuando se aumentará la frecuencia de lanzamientos a Release Candidate por semana, luego estable (WINE 12) y luego ya se comenzará el desarrollo de WINE 13.0.