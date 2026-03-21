Siguiendo con el calendario bisemanal, y será así hasta finales de año, WineHQ ha lanzado WINE 11.5, versión que sucede a la 11.4 de hace dos semanas. En un principio no es una iteración demasiado emocionante, pues no tiene novedades con un titular llamativo ni se han realizado tantos cientos de cambios como en el desarrollo de WINE 9 o 10, que llegaban a realizar cerca o por encima de los 600 cambios cada quince días.

WINE 11.5 llega con soporte de C++ en el sistema de compilación bibliotecas de UCI agrupadas, soporte para envío de usuarios de Syscall en Linux y varias correcciones de compatibilidad con VBScript, a lo que se le une el punto habitual de varias correcciones de errores. En números, se han realizado 198 cambios y corregido 22 bugs, los de la siguiente lista.

Bugs corregidos en WINE 11.5

No se puede editar las preferencias de gedit.

La conexión USB no es reconocida por Axon MultiClamp Commander 700B.

La instalación de Evernote falla.

La aplicación PCG Tools falla al instalarse.

Múltiples aplicaciones fallan debido al uso directo de la instrucción SYSCALL x86_64 (Detroit: Become Human, Red Dead Redemption 2, Arknights: Endfield).

get_timezone_info realiza una búsqueda binaria de manera incorrecta.

La lectura de un mapa de bits indexado devuelve incorrectamente 32 bits en lugar de 8 bits.

vbscript: Los dos puntos en una nueva línea después de Then fallan.

Las comillas tipográficas en el ejemplo de código confunden a clang.

Stratego (1997) no se inicia con el mensaje de error «Unable to ‘CreateScalableFontResource()».

La exportación de lapso de tiempo falla en Clip Studio Paint.

Sony Home Memories lanza un error irrecuperable durante la instalación.

Swift falla debido a la función no implementada ADVAPI32.dll.SaferiIsExecutableFileType.

La creación de ventanas hijas MDI no respeta el atributo de ventana (no WS_MAXIMIZEBOX).

bcrypt: Implementa los valores predeterminados de relleno RSA-OAEP (soluciona la sincronización móvil de Wallpaper Engine).

El diálogo de archivo falla en aplicaciones .NET como UndertaleModTool.

VOCALOID6 falla al iniciar debido a los stubs no implementados de wminet_utils.

jscript: GetScriptDispatch(«») devuelve E_INVALIDARG en lugar del envío global.

El rendimiento de time()/localtime() ha empeorado significativamente.

CertCreateCertificateChainEngine falla con un argumento no válido en rustls-platform-verifier.

Reemplazar bass.dll con samp.dll provoca congelamiento/pantalla negra en Wine, mientras que samp.dll funciona correctamente en Windows.

CEF falla en dwrite al navegar por The Verge (archivo de fuente extraño).

Ya disponible

WINE 11.5 ya se puede descargar desde el botón que tenéis debajo de estas líneas. En su página de descargas hay también información sobre cómo instalar esta y otras versiones en sistemas operativos Linux y otros como macOS e incluso Android.

Dentro de dos semanas, si se sigue con el calendario habitual y nada nos hace pensar que no será así, llegará WINE 11.6, también con decenas de cambios para preparar el WINE 12.0 que llegará, todo atendiendo a lanzamientos pasados, a principios de 2027. El ritmo seguirá así hasta finales de año, cuando se aumentará la frecuencia de lanzamientos a Release Candidate por semana, luego estable (WINE 12) y luego ya se comenzará el desarrollo de WINE 13.0.