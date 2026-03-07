WineHQ ha lanzado una nueva versión de desarrollo de su software para ejecutar aplicaciones de Windows en otros sistemas operativos. Lo que hay disponible desde hace unas horas es WINE 11.4, y no viene mal recordar que no tiene nada que ver con un lanzamiento estable. La última estable es WINE 11.0, y la próxima será la v11.0.1, que llegará para corregir errores. Lo que lanzan cada dos semanas es para preparar la siguiente actualización mayor, pero aún queda mucho para eso.

WINE 11.4 ha llegado con lector SAX reimplementado en MSXML, optimizaciones de remuestreo en DirectSound, comienzos de una implementación adecuada de CFGMGR32 y mejor coincidencia de zonas horarias de Unix. En números, WINE 11.4 ha introducido 221 cambios y corregido 17 bugs, los de la siguiente lista.

Bugs corregidos en WINE 11.4

Xara Xtreme 4: Los controles de redimensionamiento no son visibles.

Los identificadores (handles) de CreateProcess se heredan incluso cuando bInheritHandles=FALSE.

El treeview de Explorer++ muestra signos más incluso cuando una carpeta no contiene subcarpetas.

CodeGear RAD Studio 2009 falla al iniciar (el método ISAXXMLReader::putFeature necesita soportar la característica ‘normalizar saltos de línea’).

El instalador de FL Studio 12.4, Janetter 4.1.1.0 falla por falta de la clave HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\ProxyEnable.

El instalador de Xilinx Vivado 2014.4 falla: systeminfo es un stub (función incompleta).

El juego Gag se bloquea.

El proceso de autorización del software iZotope falla.

Native Access 2: círculo de carga permanente después de ingresar credenciales.

ROMCenter se bloquea después de crear la base de datos > Excepción de E/S: no se puede localizar el recurso images/defaultsystemicon.png (MONO 8.1 es el problema).

La ventana de búsqueda de SSFpres aparece detrás de la ventana principal desde Wine 10.5.

Error con el software Pronote durante su actualización.

En C++, catch() uso después de liberar (use-after-free) con std::rethrow_exception().

Roblox Studio necesita msvcp140.dll.?_Xregex_error@std@@YAXW4error_type@regex_constants@1@@Z.

FormatMessageW falla para una llamada de función bien formada y bloquea la aplicación.

Elementos de TreeView que desaparecen al hacer TVM_INSERTITEM+TVM_EXPAND+TVM_EDITLABEL.

wine-staging no se puede compilar debido a que no encuentra -lvkd3d.

Ya disponible

WINE 11.4 ya se puede descargar desde el botón que tenéis debajo de estas líneas. En su página de descargas hay también información sobre cómo instalar esta y otras versiones en sistemas operativos Linux y otros como macOS e incluso Android.

Dentro de dos semanas, si se sigue con el calendario habitual y nada nos hace pensar que no será así, llegará WINE 11.5, también con decenas de cambios para preparar el WINE 12.0 que llegará, todo atendiendo a lanzamientos pasados, a principios de 2027. El ritmo seguirá así hasta finales de año, cuando se aumentará la frecuencia de lanzamientos a Release Candidate por semana, luego estable (WINE 12) y luego ya se comenzará el desarrollo de WINE 13.0.