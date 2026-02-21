WINE 11.3 llega con Mono 11.0 y más de 200 cambios

Ya tenemos disponible una nueva versión de desarrollo, que no hay que confundir con las estables. Dos semanas después de la anterior, ya tenemos aquí WINE 11.3, uno de esos lanzamientos que llegan cada dos semanas aproximadamente y que preparan el lanzamiento del próximo año. Entre lo destacado, el motor Mono se ha actualizado a la versión 11.0.0, y es un componente importante porque de él depende que los programas basados en .NET funcionen en sistemas que no son Windows.

El resto de destacados lo completa que el vkd3d incluido ha subido a la versión 1.19, se ha mejorado el filtro FIR en DirectSound, se han realizado más optimizaciones en la carga de PDB y el tema claro ha cambiado su nombre a Aero para compatibilidad, a lo que se le sume el habitual punto de varias correcciones de errores. En números, se han corregido 30 bugs, los de la siguiente lista, y realizado un total de 233 cambios.

Bugs corregidos en WINE 11.3

42Tags (.NET app) no se inicia (System.Globalization.CultureNotFoundException: Culture ID 0 (0x0000) no es una cultura compatible.).

Los procesos pueden finalizar con un código de salida incorrecto debido a una condición de carrera cuando los hilos se terminan durante el apagado.

Varias aplicaciones (Vavoo Webinstaller, Kodi) fallan con la versión de Windows configurada en Win7: wmic.exe necesita soporte para el modificador «/?».

No se puede ejecutar la herramienta de copias de seguridad zools en Wine.

ExtractNow: los botones no hacen nada / no funcionan (requiere comctl32 versión 6).

El lanzador de War Thunder no renderiza nada, solo repite mensajes de stub d2d_geometry_sink_AddArc.

zdaemon: el programa se congela si se usan teclado y ratón al mismo tiempo.

Adobe Audition 2020 se bloquea al iniciar, mostrando ‘Direct2D Drawbot error’ (d2d_device_context_Flush es un stub).

fusion:asmcache – las llamadas de 32 bits a InstallAssembly(…, NULL) se bloquean en Windows 11.

fusion:asmenum – test_enumerate() falla en Windows 11.

Las pruebas de winscard no se ejecutan en la CI de GitLab.

msys2-64/cygwin64: rsync falla con ‘Socket operation on non-socket’.

D2D1GeometrySink::AddArc() no marca correctamente el final del segmento de la figura.

Muchos juegos gestionan mal el foco al volver con Alt+Tab, sin UseTakeFocus=N.

Rainmeter 4.5.23 se bloquea en X11 tras actualizar el skin predeterminado Clock.ini.

doaxvv (DMM) se bloquea ocasionalmente (error en la reproducción WMV).

QuarkXPress 2024 se bloquea al iniciar con «System.InvalidOperationException: The calling thread must be STA».

winhlp / winhelp32: al seleccionar «Edit > Copy» en el archivo de ayuda de Westwood Monopoly (1995) se produce un bloqueo.

Flight Simulator 2000 presenta parpadeos y problemas de rendimiento al renderizar el mundo 3D con un panel de instrumentos 2D en modo ventana.

El portapapeles RTF lee una cadena elegida aleatoriamente (regresión desde Wine 10).

Sysinternals TCPView se bloquea por la función no implementada IPHLPAPI.DLL.GetOwnerModuleFromTcpEntry.

Guild Wars 2 se bloquea con Wine 11.1 y Winewayland habilitado junto con compilaciones de desarrollo de DXVK (posteriores al 23 de enero).

Gdiplus LockBits() con flags=0 tiene un comportamiento diferente al de la implementación de Microsoft.

Regresión: Wine queda completamente inutilizable en presencia de dispositivos GL no gráficos desde la versión 11.1.

Falta validación de parámetros en la familia de funciones printf().

Framemaker 8 se bloquea debido a un parche en sysparams.c.

No se puede abrir una determinada imagen PNG, ‘copypixels_to_24bppBGR ruta de conversión no implementada’.

Posible error off-by-one en swapchain.c.

El instalador de iWin Games Manager V4 no logra crear servicios.

El instalador de Amazon Chime 5.23 falla.

Ya disponible

WINE 11.3 ya se puede descargar desde el botón que tenéis debajo de estas líneas. En su página de descargas hay también información sobre cómo instalar esta y otras versiones en sistemas operativos Linux y otros como macOS e incluso Android.

Dentro de dos semanas, si se sigue con el calendario habitual y nada nos hace pensar que no será así, llegará WINE 11.4, también con decenas de cambios para preparar el WINE 12.0 que llegará, todo atendiendo a lanzamientos pasados, a principios de 2027. El ritmo seguirá así hasta finales de año, cuando se aumentará la frecuencia de lanzamientos a Release Candidate por semana, luego estable (WINE 12) y luego ya se comenzará el desarrollo de WINE 13.0.