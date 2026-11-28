No ha habido Release Candidate esta semana. Y es que, como venimos diciendo en las últimas publicaciones, pronto empezarán a llegar, pero no se sabe exactamente cuándo. De este modo, lo que sí ha lanzado WineHQ este viernes ha sido WINE 11.23, lo que corresponde a otra versión de desarrollo de las que llegan cada quince días. Si no me equivoco, que también podría ser, la semana que viene o la siguiente ya estaremos hablando de la llegada de WINE 12.0-rc1.

Pero lo que tenemos entre manos ahora mismo es el recién lanzado WINE 11.23, y en su lista de cambios hay algo interesante, por lo menos para los usuarios de macOS. Y es que el soporte para la arquitectura ARM64, la que usan los procesadores propios de Apple, ya se ha implementado. La lista de cambios la completan, además del habitual punto de correcciones varias, el vkd3d integrado se ha actualizado a la versión 2.2, soporte para AVX en la emulación de 32bit en ARM64 y se ha mejorado el soporte para la generación de encabezados C++ en WIDL. En números, se han corregido 40 bugs, los de la siguiente lista, y realizado un total de 300 cambios.

Bugs corregidos en WINE 11.23

Pegasus Mail 4.4 a 4.6: POP3 y SMTP con SSL habilitado no funcionan.

cygwin: tar -cz se bloquea al ejecutarse desde un script de shell (32 bits).

cygwin: tar no puede cambiar las marcas de tiempo, lo que interrumpe la compilación de bash en Cygwin (32 bits).

cygwin: rsync -aq –delete-before se bloquea e interrumpe la compilación de bash en Cygwin (32 bits).

Chessbase: el suavizado de bordes no tiene ningún efecto.

Mathematica: los gráficos 2D no tienen suavizado de bordes, a diferencia de Windows.

gdiplus: SOFTWARE_GdipFillPath no aplica suavizado de bordes, lo que hace que la interfaz de usuario resulte invisible.

Logos Bible 10 (.NET 6): se bloquea al intentar cargar una imagen.

msys2-64/cygwin64: falla la eliminación de archivos de solo lectura mediante unlink.

Kontakt 8: falla la instalación con el mensaje «FALSE».

Arknights: Endfield se bloquea debido a la falta de implementación de ntoskrnl.exe.PsGetProcessImageFileName.

F.E.A.R. 2 se bloquea en shader_spirv_resource_bindings_init() al utilizar el renderizador Vulkan de WineD3D.

Controlador SafeDisc de Los Sims 1 (todas las versiones): falla la creación del controlador L»\Registry\Machine\System\CurrentControlSet\Services\Secdrv».

FindVUK deja de funcionar en Wine 11.20: SetFilePointer falla al utilizar unidades Blu-ray y DVD.

CUERipper deja de funcionar en Wine 11.20: no detecta las unidades ópticas.

RollerCoaster Tycoon 1 y 2: algunos iconos aparecen en negro en los cuadros de diálogo para guardar y cargar partidas.

Las teclas que producen caracteres no ASCII (2/é, 7/è…) no funcionan como atajos de teclado en los juegos basados en Unreal Engine.

Civilization IV no puede iniciarse cuando el disco del juego está introducido en la unidad.

http.sys: los nombres de las cabeceras de las solicitudes se comparan distinguiendo entre mayúsculas y minúsculas; una cabecera «host:» en minúsculas devuelve el error 400 Bad Request.

VirtualDJ 2026 se bloquea al iniciarse debido a la falta de implementación de kernel32.IsEnclaveTypeSupported.

Ableton presenta problemas con el tamaño de las ventanas en Wine 11.21.

win32u: con EmulateModeset habilitado, algunos modos de pantalla provocan la interrupción del proceso por una aserción en make_ratio() (num / d < 65536).

bagpipelayer 1.02: falla la instalación.

Heroes of Might and Magic V (GOG) se bloquea después de los vídeos de introducción.

gpg2 2.5.22 compilado de forma cruzada se bloquea.

dbghelp: SymEnumSymbols devuelve nombres incorrectos para las funciones plegadas y no llega a devolver los símbolos públicos.

LAS X Office 1.4.11 se cierra al iniciarse debido a la falta de implementación de Win32_Process.GetOwnerSid.

Algunos procesos se bloquean aleatoriamente al iniciarse cuando la dirección aleatoria asignada al ejecutable ya está ocupada por asignaciones de memoria del sistema anfitrión.

odbc32: SQLDriverConnectW falla cuando la cadena de conexión comienza con un punto y coma.

Against the Storm: la imagen aparece demasiado oscura al utilizar el renderizador OpenGL con EGL y EmulateModeset=Y.

Quedan rectángulos blancos en los bordes de la pantalla en modo de pantalla completa en varios juegos con EmulateModeset=Y.

win32u no puede enumerar la GPU de pantalla después de que setupapi convierta a minúsculas los valores de ClassGUID.

Ghost Master: deja de ocupar toda la pantalla y aparece una zona blanca después de cambiar el modo de vídeo con EmulateModeset=Y.

Civilization III: la posición del cursor del ratón no coincide con las coordenadas de la interfaz en modo de pantalla completa con EmulateModeset=Y.

Alcohol 120% 2.1.1 necesita la función ntoskrnl.exe.ExAllocatePoolWithTagPriority.

Mafia III: Definitive Edition no consigue superar la secuencia de introducción.

Star Trek: Elite Force II: la imagen se muestra corrupta al habilitar el suavizado de bordes junto con EmulateModeset=Y.

wineserver: las solicitudes de asignación y liberación de vistas de memoria presentan un coste lineal respecto al número de vistas asignadas.

winscard: SCardGetStatusChangeA() con dos estados de lectores de tarjetas inteligentes devuelve el error c0000005 en macOS.

winscard: SCardStatusW() devuelve SCARD_E_INVALID_PARAMETER cuando pcchReaderLen es NULL.

Ya disponible

WINE 11.23 ya se puede descargar desde el botón que tenéis debajo de estas líneas. En su página de descargas hay también información sobre cómo instalar esta y otras versiones en sistemas operativos Linux y otros como macOS e incluso Android.

Lo que viene a partir de ahora no está claro, pero ya debería ser WINE 12.0-RC1, la primera candidata a estable de la versión que terminará llegando a principios de 2027.