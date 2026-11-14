Si no pasa nada y estando en las fechas en las que estamos, es probable que dentro de dos semanas no estemos hablando de una nueva versión de desarrollo de WINE, sino de la primera RC de la próxima estable. Lo contrario sería extraño, aunque tampoco demasiado. Y es que hace unas horas desde que WineHQ ha lanzado WINE 11.22, una nueva versión de desarrollo que podría ser la última de esta serie.

La lista de cambios recoge datos locales actualizados a Unicode CLDR 49, compatibilidad con AVX en emulación x86 en ARM64, aleatorización del espacio de direcciones, métricas de glifos mejoradas en fuente Tahoma y validación DTD reimplementada en MSXML, a lo que se le une el habitual punto de correcciones varias. En números, han realizado 296 cambios y corregido los 34 bugs de la siguiente lista.

Bugs corregidos en WINE 11.22

Tahoma Bold no aparece en negrita.

ImgBurn 2.5.5.0 y versiones anteriores necesitan la implementación de shell32.SHGetKnownFolderIDList() cuando se ejecutan con una versión de Windows igual o superior a Vista.

En FastStone Image Viewer 5.9, la ventana «Recortar» no aparece al invocarla mediante un atajo de teclado desde el modo de pantalla completa.

Logos 8 Bible Software (aplicación .NET 4.7.2) presenta errores gráficos.

Logos 9 Bible Software (aplicación .NET 4.7) se bloquea al abrir la herramienta de inteligencia artificial Faithlife Assistant.

Los menús de Logos Bible Software (aplicación .NET) presentan errores gráficos, parpadeos y problemas de visualización.

Guild Wars 2 se bloquea al iniciarse.

FreeCommander se bloquea inmediatamente después de iniciarse cuando la versión de Windows configurada es posterior a Windows XP.

Posible desreferencia de un puntero nulo en wow64_NtQueryInformationToken (detectada por Coverity).

Perry Rhodan – The Adventure (juego de 2008): la versión de demostración se bloquea al iniciarse.

sapi: ISpVoice::SetPriority y GetStatus devuelven E_NOTIMPL, lo que impide el funcionamiento de los subtítulos de audio de Overwatch 2 y probablemente de cualquier aplicación SAPI que consulte el estado o compruebe el código HRESULT de SetPriority.

El emulador Crossrunner se bloquea al cargar un archivo de imagen de disco duro.

El instalador de Kubios HRV Scientific se bloquea.

ncrypt: añade compatibilidad con la importación de bloques de claves ECDSA.

Los archivos .winmd de WINE incluyen «include/» en los nombres de sus ensamblados, lo que provoca el error 0x80131047 en aplicaciones WPF de .NET Framework, como el instalador de Razer.

CloneCD muestra un error de ntoskrnl:ZwLoadDriver al intentar crear el controlador ElbyCDIO (c0000142).

wbemprox: Win32_Service no implementa las propiedades Description, PathName y StartName ni el método ChangeStartMode().

El controlador de errores de Star Citizen (CrashHandler) no se ejecuta.

El teclado no funciona en BSG Launcher al ejecutarlo mediante WINE: no se detectan las pulsaciones.

La ausencia de una alternativa para cadenas de intercambio Vulkan con formato RGB565 provoca bloqueos en varios juegos.

Black Mirror II y III: los modelos de personajes y las animaciones se muestran incorrectamente con el renderizador Vulkan.

Dragon Age: Origins se bloquea durante la introducción y las pantallas de carga con el renderizador Vulkan debido a la falta de compatibilidad con las texturas L8.

Logos Bible 50.x no consigue iniciarse.

ntdll: si un hilo termina antes de que el servidor lea su solicitud init_thread, la función read_reply_data() queda bloqueada indefinidamente.

Alan Wake y Alan Wake’s American Nightmare no se inician con el renderizador Vulkan debido a la falta de compatibilidad con el formato de profundidad D24X8.

Notepad++ muestra incorrectamente la barra de menús.

wineserver: new_thread falla con STATUS_INVALID_CID después de crear el hilo cuando receive_fd() cierra el descriptor de archivo de un hilo que ha terminado.

d2d1: SetDrawInfo se ejecuta después de SetSingleTransformNode durante la inicialización de un efecto personalizado.

Las configuraciones regionales suizas utilizan el símbolo monetario abreviado «Fr.» en lugar de «CHF» desde CLDR 49.

psapi:psapi_main identifica incorrectamente la página de cabecera del ejecutable como no compartida desde la incorporación de la aleatorización de direcciones base de los ejecutables.

WinSCP se bloquea al hacer clic en «Acerca de» desde WINE 11.11.

El servicio de Samsung Magician 9 se bloquea porque Win32_Processor no implementa las propiedades Status, CurrentVoltage y ExtClock.

F.E.A.R. 3 se cierra al iniciarse porque FindResourceEx ya no intenta utilizar el identificador de idioma 0x8301 solicitado explícitamente.

Las consultas XSLPattern para nombres que comienzan por «not» fallan.

Ya disponible

WINE 11.22 ya se puede descargar desde el botón que tenéis debajo de estas líneas. En su página de descargas hay también información sobre cómo instalar esta y otras versiones en sistemas operativos Linux y otros como macOS e incluso Android.

Lo que viene a partir de ahora no está claro. Si deciden que es necesario, dentro de dos semanas lanzarán WINE 11.23. Si piensan que ya están en un buen punto, nos entregarán WINE 12.0-RC1, la primera candidata a estable de la versión que terminará llegando a principios de 2027.