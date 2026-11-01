Hace tiempo que lo venimos diciendo pero el momento aún no llega. Y es que a mediados o finales de este noviembre, o ya a principios de diciembre, WineHQ empezará a lanzar las Release Candidates para WINE 12, pero para eso aún hay que esperar. Hay que esperar porque lo que lanzaron este viernes fue WINE 11.21, una nueva versión de desarrollo que no llega con una lista de grandes destacados.

Hablando de destacados, los de esta semana recogen mejor rendimiento de WoW64 OpenGL con la extensión map_buffer_client_pointer, versión inicial de la biblioteca Voice Capture DSP y soporte mejorado para cuentas de usuario, a lo que se le une el habitual punto de correcciones varias. En números, se han corregido los 20 bugs de la siguiente lista y realizado 255 cambios.

Bugs corregidos en WINE 11.21

No se gestiona la combinación de teclas Ctrl + Tab con Mayús.

Tron 2.0: no hay música durante las partidas ni en el menú.

I Love Science! no puede detectar su CD.

World of Tanks: determinadas teclas no se registran en el chat (Intro, Supr, etc.).

Skyrim (2011): se producen bloqueos debido a «rawinput… unhandled flags 0x230» con las versiones 11.11 y posteriores.

crypt32: la verificación de firmas reorganiza los atributos autenticados de PKCS#7, lo que invalida las firmas correctas cuyos SignedAttrs no están ordenados según DER (FL Studio 26.1.5 no consigue iniciarse).

Fate/stay night REMASTERED solo muestra una pantalla negra cuando se utiliza EGL.

Cinebench 2026 se bloquea debido a que no está implementada la función d3d12.dll.D3D12GetInterface.

crypt32: la política de validación de cadenas SSL rechaza los certificados que contienen una dirección IP como nombre alternativo del sujeto.

BioShock 2 Remastered se bloquea al aplicar la configuración de pantalla debido a que D3D11 FinishCommandList devuelve un valor NULL.

Se produce un bloqueo por puntero NULL en COMBOEX_NotifyEndEdit() cuando un elemento de ComboBoxEx tiene un texto vacío o proporcionado mediante una función de devolución de llamada.

WINE 11.20 se compila correctamente, pero provoca un fallo de segmentación.

Skyrim SE: falla la aserción `view->protect & VPROT_SYSTEM`.

Zeus: Master of Olympus informa de una infracción de acceso a un hilo del sistema al salir.

.NET Framework 4.8: error de redondeo al convertir una variable float anulable (0.001) a decimal.

winhttp trunca silenciosamente las líneas de las cabeceras de respuesta que superan los 1459 bytes, lo que impide el funcionamiento de las redirecciones S3 prefirmadas.

libs/jxr: errores de memoria al procesar archivos JPEG XR dañados, corregidos en mircomir/jxrlib 1.4.4.

No One Lives Forever 2 no reproduce música (se rechazan las cabeceras de elementos de onda de 64 bytes).

Las compilaciones ELF fallan tras el cambio que sustituye los módulos que solo contienen datos por -noentry para las DLL que deben ser ARM64X.

El desenrollado de excepciones SEH en i386 deja de funcionar correctamente tras el cambio que asigna con mmap los datos iniciales del hilo en ntdll.

Ya disponible

WINE 11.21 ya se puede descargar desde el botón que tenéis debajo de estas líneas. En su página de descargas hay también información sobre cómo instalar esta y otras versiones en sistemas operativos Linux y otros como macOS e incluso Android.

Dentro de dos semanas llegará WINE 11.22, a no ser que empiecen con las RC, también con decenas de cambios para preparar el WINE 12.0 que llegará, todo atendiendo a lanzamientos pasados, a principios de 2027. El ritmo seguirá así hasta finales de año, cuando se aumentará la frecuencia de lanzamientos a Release Candidate por semana, luego estable (WINE 12) y luego ya se comenzará el desarrollo de WINE 13.0.