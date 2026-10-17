WineHQ ha lanzado WINE 11.20, la que se supone una de las últimas versiones de desarrollo antes de pasar a las Release Candidates. Pero hasta aquí y al momento de esas RC para la próxima versión estable, todo normal. Muchos retoques y una lista de destacados, que en esta ocasión no es muy numerosa ni tampoco llamativa. Esta versión ha llegado tras la 11.19 de hace os semanas.

Esa lista de destacados recoge depuración de relés para ARM64EC. mejoras en la validación XML y la compatibilidad con CDROM se trasladó a Mount Manager, a lo que se le une el habitual punto de correcciones varias. En números, se han corregido 24 bugs, los de la siguiente lista, y realizado un total de 344 cambios.

Bugs corregidos en WINE 11.20

El juego Pure Pinball se bloquea al intentar acceder a objetos de textura que ya se han liberado.

Varias aplicaciones y juegos no consiguen cargar la biblioteca de interoperabilidad SHDocVw.dll, ya que Wine da preferencia a su propia versión de shdocvw.dll frente a la nativa. Entre los afectados se encuentran el benchmark Unigine Heaven 2.0, Toad for SQL Server 5.7 y la ayuda de QuickBooks.

El sonido se entrecorta y el rendimiento disminuye en Star Wolves 3.

Intuit QuickBooks 2008-2010 no se ejecuta y muestra el mensaje «Could not initialize license properties» (No se pudieron inicializar las propiedades de la licencia).

QuickBooks SS 2008 R1 se bloquea varias veces en el segundo inicio.

La barra de título de Wine se superpone a las pestañas de SumatraPDF 3.1.2.

No se puede cargar la versión de 64 bits de msxml6.dll incluida en el paquete redistribuible Microsoft Core XML Services 6.0. Wine no respeta la limitación de 44 bits del espacio de direcciones virtuales en modo usuario de Windows anteriores a 8.1.

InternetQueryOptionW(proxy_username) se bloquea cuando el búfer es NULL, aunque el puntero al tamaño sea válido.

UFO: Aftershock y UFO: Afterlight presentan problemas al iniciarse con los controladores binarios de NVIDIA (backend EGL).

Imperium Great Battles of Rome no reproduce la música ni el sonido.

El manejo de la entrada no funciona correctamente en Neko Project 21/W.

En TagScanner, las decoraciones de ventana del servidor se dibujan por encima de las decoraciones de ventana del cliente.

Incoming (1998) se bloquea después de la animación de introducción.

Al abrir un menú en FL Studio, se selecciona inmediatamente la opción sobre la que se encuentra el puntero del ratón.

cmd: desbordamiento del búfer de pila en search_command cuando se utiliza una línea de comandos /c entrecomillada que supera MAX_PATH.

No es posible iniciar sesión en Medicalc4.

Caso de reproducción de una excepción de C++ en ARM64: se produce un bloqueo cuando una función de una DLL termina con una llamada a una función auxiliar que lanza una excepción y no retorna.

ssbs-probe (instantánea del código fuente del 29 de septiembre de 2026, ARM64): el bit SSBS se borra después de ejecutar RtlRestoreContext.

mfplat: MFCreateDXGISurfaceBuffer falla silenciosamente con texturas DXGI_FORMAT_R8_UINT, por lo que UE4 ElectraPlayer no muestra vídeo.

MusicBee: se produce una excepción System.OutOfMemoryException en el modo WoW64.

La implementación incompleta de cldapi.dll provoca que OneDrive se bloquee.

El instalador de Office 2013 Click-to-Run falla con la implementación integrada de msxml6 cuando DOMDocument::save() utiliza la codificación «unicode».

Battlefield 1942 no puede copiar secdrv.sys en c:\windows\syswow64\drivers porque el directorio no existe.

wine 11.19: el análisis de un archivo /etc/hosts de gran tamaño por parte de dnsapi bloquea la inicialización de un prefijo nuevo.

Ya disponible

WINE 11.20 ya se puede descargar desde el botón que tenéis debajo de estas líneas. En su página de descargas hay también información sobre cómo instalar esta y otras versiones en sistemas operativos Linux y otros como macOS e incluso Android.

Dentro de dos semanas, si se sigue con el calendario habitual y nada nos hace pensar que no será así, llegará WINE 11.21, también con decenas de cambios para preparar el WINE 12.0 que llegará, todo atendiendo a lanzamientos pasados, a principios de 2027. El ritmo seguirá así hasta finales de año, cuando se aumentará la frecuencia de lanzamientos a Release Candidate por semana, luego estable (WINE 12) y luego ya se comenzará el desarrollo de WINE 13.0.