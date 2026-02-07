WINE 11.2 llega mejorando la carga de PDB y con más de 200 cambios

Cero sorpresas con el lanzamiento de WINE 11.2. Se está siguiendo por la senda esperada: el pasado 13 de enero lanzaron la versión estable WINE 11.0, hace dos semanas la primera versión de desarrollo de WINE 12.0 y hace unas horas la segunda. Salvo en momentos puntuales por vacaciones y otros momentos más relajados, habrá versión de desarrollo cada dos semanas, y eso es lo que hemos empezado a ver a principios del 2026 al que hemos entrado.

WINE 11.2 ha llegado mejorando la carga de PDB, soporte para constructores MSVC en el tiempo de ejecución C y un mecanismo más sencillo para crear fuentes de versiones, a lo que se le suma el habitual punto de correcciones varias. En números, se han realizado un total de 211 cambios y corregido 32 bugs, los de la siguiente lista.

Bugs corregidos en WINE 11.2

Bitcoin 0.3.21 no muestra correctamente la barra de herramientas en WINE.

Visual Basic 6 se bloquea al hacer clic en el explorador de objetos en WINE.

King of Dragon Pass se bloquea al cargar una partida guardada en WINE.

Imperium GBR no reproduce el audio asociado a los vídeos cuando se carga la dsound.dll nativa en WINE.

explorer.exe necesita la función «Cascada de ventanas» (implementación de user32.CascadeWindows) en WINE.

explorer.exe necesita la implementación de «Mosaico de ventanas» (user32.TileWindows()) en WINE.

Black Mirror (2017) tiene bajo rendimiento en modo d3d11 en WINE.

Futuremark 3DMark Vantage 1.1.x requiere soporte para D3D11_FORMAT_SUPPORT_*** en WINE.

Algunas películas no tienen audio en algunos juegos de Daedalic (A New Beginning y Night of the Rabbit) en WINE.

El modo de ajuste de línea por defecto DWRITE_WORD_WRAPPING_WRAP no se maneja correctamente en WINE.

La textura del suelo en The Hong Kong Massacre presenta fallos gráficos con el renderizador OpenGL en WINE.

Alacritty se bloquea al iniciar (necesita la implementación de ResizePseudoConsole) en WINE.

Sam & Max Save the World: episodio Culture Shock (edición original de GOG) se bloquea cuando empieza la partida en WINE.

MilkyTracker no funciona: no hay dispositivos waveout válidos en WINE.

La demo de Fifa 2005 abre el menú tras cinco minutos en WINE.

El lanzador de 4Story intenta descargar un archivo pero no funciona en WINE.

MMH7Editor no se inicia en WINE.

Las listas desplegables no funcionan, incluido Winecfg, en WINE.

El progreso no avanza hasta que se mueve el ratón en WINE.

Pegasus Mail restaura la ventana inmediatamente en WINE.

Bajo rendimiento en un antiguo fangame de Sonic basado en DirectX 8 con wined3d en WINE.

osu!stable se congela al ejecutarse en winewayland en WINE.

xactengine3_7:xact3 se bloquea desde 2025-11-19 con Debian 12 y anteriores en WINE.

Divinity II: Developer’s Cut se bloquea tras mostrar la pantalla de carga en WINE.

GTA: San Andreas y Vice City no renderizan correctamente los vídeos de introducción y muestran solo una pantalla blanca en WINE.

El comando por lotes de Windows «WHERE» devuelve un código de salida incorrecto en modo silencioso en WINE.

Shop Titans se bloquea en WINE 11.0.

Las velocidades de baudios en serie superiores a 115200 no están soportadas debido a un fallo en serial.c en WINE.

La demo de Gothic 1 se queda colgada al iniciar en WINE.

La instalación de Nexus Terminal terminó de forma anómala (regresión) en WINE.

Kyodai Mahjongg se ejecuta sin audio en WOW64 en WINE.

Codename Panzers Phase 1 y 2 no se inician con EGL en WINE.

Ya disponible

WINE 11.2 ya se puede descargar desde el botón que tenéis debajo de estas líneas. En su página de descargas hay también información sobre cómo instalar esta y otras versiones en sistemas operativos Linux y otros como macOS e incluso Android.

Dentro de dos semanas, si se sigue con el calendario habitual y nada nos hace pensar que no será así, llegará WINE 11.3, también con decenas de cambios para preparar el WINE 12.0 que llegará, todo atendiendo a lanzamientos pasados, a principios de 2027. El ritmo seguirá así hasta finales de año, cuando se aumentará la frecuencia de lanzamientos a Release Candidate por semana, luego estable (WINE 12) y luego ya se comenzará el desarrollo de WINE 13.0.