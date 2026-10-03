Siguiendo con su calendario de desarrollo habitual, WineHQ ha lanzado una nueva versión de este tipo. En esta ocasión, lo que nos han entregado ha sido WINE 11.19, y acercándonos ya tanto a la punto-veinte, también nos estamos acercando mucho al momento en el que empezarán a lanzar las Release Candidates de WINE 12.0. Pero no nos adelantemos tanto. Actualmente y durante un par de meses más, seguiremos con el desarrollo, digamos, normal.
La lista de destacados de WINE 11.19 incluye soporte para texto vertical en GDIPlus, las tablas de caracteres Unicode se han actualizado a Unicode 18.0, cacheo para peticiones DNS y mejoras en el analizador VBScript, a lo que se le une el habitual punto de correcciones varias. En números, se han corregido 23 bugs, los de la siguiente lista, y realizado un total de 257 cambios.
Bugs corregidos en WINE 11.19
- El reloj SBE 1.2 y 2.2 no funciona correctamente en Ubuntu 10.04 LTS.
- ArcGIS Pro se cierra inesperadamente al iniciarse.
- Command Post no consigue cargarse.
- winevdm se bloquea al ejecutar QuickTime 2.
- Zombie Army 4: Dead War provoca una fuga de memoria al ejecutar el lanzador.
- El cuadro de diálogo de proyectos de BOINC se muestra incorrectamente.
- La demo de Evolution: The Game of Intelligent Life no se inicia.
- Paint.NET 5.2 (compilación 9739) no ajusta correctamente el tamaño de la ventana de herramientas.
- msys-wine: el proceso se bloquea durante la compilación debido a una regresión reciente.
- Problemas de foco entre las ventanas de X y las de Wine.
- wineboot tarda unos 5 segundos en macOS y Linux, lo que ralentiza el inicio de Wine en determinadas situaciones.
- Euro Truck Simulator 2 no se inicia con el renderizador OpenGL utilizando el backend EGL.
- rsaenh: CryptSetHashParam(HP_HMAC_INFO) con CALG_SHA_256 en PROV_RSA_FULL devuelve un resultado satisfactorio, pero no inicializa el hash, provocando un bloqueo en la siguiente llamada a CryptHashData() (Aniimo, Steam 4126040).
- Desperados 2: Cooper’s Revenge se bloquea con las sombras animadas activadas en tarjetas NVIDIA bajo X11/XWayland.
- msys2: el proceso bifurcado finaliza inesperadamente, con el intento 0, código de salida 0xE0000269 y error errno 11.
- _aligned_malloc devuelve un puntero válido, pero con un tamaño insuficiente, para solicitudes cercanas a SIZE_MAX debido a un desbordamiento.
- .NET Framework 4.8: Decimal Math.Round siempre redondea hacia arriba y nunca hacia abajo.
- XInput: la función para deshabilitar mandos no está implementada.
- Final Fantasy XI Online: el cursor del ratón se activa en momentos no deseados.
- Errores de compilación en dlls/opencl/unix_thunks.c.
- Wine Notepad se bloquea al hacer clic en «Reemplazar todo».
- gdiplus: GdipWidenPath lee más allá del patrón de guiones de un lápiz DashStyleCustom sin guiones.
- Hard Truck Apocalypse se bloquea y provoca un desbordamiento de pila al utilizar las implementaciones integradas de msvcr71 y msvcp71.
Ya disponible
WINE 11.19 ya se puede descargar desde el botón que tenéis debajo de estas líneas. En su página de descargas hay también información sobre cómo instalar esta y otras versiones en sistemas operativos Linux y otros como macOS e incluso Android.
Dentro de dos semanas, si se sigue con el calendario habitual y nada nos hace pensar que no será así, llegará WINE 11.20, también con decenas de cambios para preparar el WINE 12.0 que llegará, todo atendiendo a lanzamientos pasados, a principios de 2027. El ritmo seguirá así hasta finales de año, cuando se aumentará la frecuencia de lanzamientos a Release Candidate por semana, luego estable (WINE 12) y luego ya se comenzará el desarrollo de WINE 13.0.