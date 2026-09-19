WineHQ ha lanzado una nueva versión de desarrollo de su software para ejecutar aplicaciones de Windows en otros sistemas operativos. En esta ocasión, lo que nos han entregado es WINE 11.18, y llega con una larga lista de cambios. O bueno, es así ahora, porque hace unos años los cambios introducidos en esta versión serían lo normal tirando a la baja.

La lista de destacados recoge más soporte para NTOSKRNL para los controladores del kernel, muchas correcciones para varios problemas de correcciones de código y varios parches de compatibilidad en los encabezados de C estándar, a lo que se le une el habitual punto de correcciones varias. En números, han realizado 308 cambios y corregido 21 bugs, los de la siguiente lista.

Bugs corregidos en WINE 11.18

El instalador de QuickTime 2.x para Win16 se cierra silenciosamente.

Lectura fuera de límites en gdiplus.

Assassin’s Creed Rogue: algunas texturas presentan un efecto de mapa de normales.

Super Meat Boy: corrupción periódica de la música.

Adobe Creative Cloud requiere la función no implementada KERNEL32.dll.SetThreadpoolTimerEx.

El instalador de Adobe Express Photos se bloquea al utilizar la función no implementada KERNEL32.dll.PackageFullNameFromId.

Screamer 4×4 v1.2 (GOG.com) se bloquea después de 40-50 segundos en modo de pantalla completa mediante XWayland.

Al leer un archivo, se alcanza el final de archivo (EOF) cuando una línea es demasiado larga.

SlingPlayer 1.5 muestra un borde incorrecto.

Enclave: el control del brillo ha dejado de funcionar.

Regresiones en el funcionamiento de los botones del ratón en varios juegos al ejecutarlos mediante Steam.

Las ventanas de las aplicaciones de Wine reaccionan a los clics del ratón realizados fuera de la ventana.

Star Wars: Knights of the Old Republic: aparece una superposición gráfica o corrupción en las escenas 3D después de iniciar o cargar una partida.

Return to Krondor: texto y gráficos corruptos en varias pantallas de los menús.

The Bard’s Tale IV: Director’s Cut: la reproducción de MP4 no funciona correctamente, provocando una pantalla negra y un bloqueo.

wmic: el parámetro /value después de get se interpreta como un nombre de propiedad.

después de se interpreta como un nombre de propiedad. Una regresión en mfreadwrite provoca que In Sound Mind se bloquee durante los vídeos de inicio.

se bloquee durante los vídeos de inicio. Regresión desde «ntdll: Allocate the initial TEB after the main image is loaded».

Regresión en arm64ec desde «ntdll: Allocate the initial TEB after the main image is loaded».

Wine no puede iniciarse después de «ntdll: Store the main module handle in a global variable».

Las aplicaciones de Wine, como Regedit y Notepad, muestran texto en árabe cuando la configuración regional del sistema es noruego nynorsk.

Ya disponible

WINE 11.18 ya se puede descargar desde el botón que tenéis debajo de estas líneas. En su página de descargas hay también información sobre cómo instalar esta y otras versiones en sistemas operativos Linux y otros como macOS e incluso Android.

Dentro de dos semanas, si se sigue con el calendario habitual y nada nos hace pensar que no será así, llegará WINE 11.19, también con decenas de cambios para preparar el WINE 12.0 que llegará, todo atendiendo a lanzamientos pasados, a principios de 2027. El ritmo seguirá así hasta finales de año, cuando se aumentará la frecuencia de lanzamientos a Release Candidate por semana, luego estable (WINE 12) y luego ya se comenzará el desarrollo de WINE 13.0.