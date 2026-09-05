Tras la versión de finales de agosto y dos semanas después de la misma, el viernes le ha llegado el turno a WINE 11.17, un nuevo lanzamiento etiquetado como «desarrollo». Lo que sorprende esta vez es que hay un número de cambios típico de hace unos años, pero mucho más de lo que es habitual en la actualidad.

Ya que hablamos de cifras, mencionar que WINE 11.17 introduce un total de 382 cambios, cuando en el desarrollo de WINE 11 y 12 se suelen quedar en alrededor de 200. También hay más bugs corregidos de lo esperado, y en estas dos semanas han corregido 44 fallos (unos 20 es lo normal), los de la siguiente lista. Ya en la lista de destacados nos hablan de que vkd3d ha subido a la versión 2.1, soporte inicial para modo emulación de pantalla y soporte mejorado para idiomas preferidos de la interfaz, a lo que se le suma el habitual punto de correcciones varias.

Bugs corregidos en WINE 11.17

Tetris JR (win16) se cierra inmediatamente.

Nokia S60 5th Edition SDK 1.0: el emulador epoc32 y otras herramientas fallan al ejecutarse (el ‘hal.dll’ de WINE se prefiere sobre el nativo, causando un fallo al cargar la biblioteca proporcionada por la aplicación con el mismo nombre).

Parte del instalador de PDFCreator no puede mostrar chino correctamente incluso cuando el reemplazo de fuentes está configurado correctamente.

SafeDisc v2.05.030 falla debido a que el estado de la rutina de despacho del controlador y irp.IoStatus.u.Status difieren (Command & Conquer: Red Alert 2).

Bigrats: la interfaz de usuario no se muestra correctamente y todos los widgets no funcionaron.

El instalador de 64 bits de PTC Pro Engineer Wildfire V5 falla (los procesadores de 64 bits no se notifican en las claves de registro de hardware volátiles).

VisualSubSync (versión ItaSA) 1.0.2.1 se bloquea al presionar el botón de reproducción de audio.

certmgr.exe no puede importar un certificado en formato PKCS12.

WINE64 se bloquea con cualquier binario de 64 bits.

Advanced SystemCare 6.4 necesita ‘SWbemPropertySet::get__NewEnum’ para iterar sobre las propiedades de ‘Win32_PhysicalMedia’.

Biamp canvas se bloquea al inicio.

PS4 Remote Play 2.x (aplicación .NET 4.x) falla al inicio, informa ‘Cannot connect to the server.’ (falta el directorio TEMP en el directorio Local AppData del usuario).

Múltiples aplicaciones de banca electrónica de KOBIL Systems GmbH se bloquean al inicio debido al fallo de ntdll.NtQueryDirectoryObject ‘\KnownDlls’ (MigrosBank EBanking 8.2.x, Sparda Bank SecureApp 1.x).

DA: Inquisition no detecta el mando.

El paquete MSXML 6.0 de 32 bits falla al instalarse en un WINEPREFIX de 64 bits: ‘el paquete no es compatible con el tipo de procesador actual’.

El servidor Sennheiser Wireless Systems Manager 4.4 (aplicación .NET 4.5) se bloquea con ‘System.ComponentModel.Win32Exception: Unknown error (0x80090308)’.

Múltiples aplicaciones requieren soporte para la bandera CREATE_NO_WINDOW (0x08000000) en CreateProcess.

Las herramientas Signtools del Windows 10 SDK necesitan la implementación de ‘wintrust.CryptCATAdminAcquireContext2’.

Múltiples aplicaciones necesitan ‘Ws2_32.getservbyname’ para leer información de ‘%SystemRoot%\System32\Drivers\Etc\services’ (servicio RaySat de Autodesk 3ds Max 9).

El inicio de sesión LDAP_AUTH_NEGOTIATE falla porque se usa el usuario de autorización en lugar del usuario de autenticación.

El instalador de SketchUp 2021 se cierra con «IDS_ERROR_NO_WIZARD_PAGES» (xmllite nativo funciona como solución).

wtsapi32:wtsapi – test_WTSEnumerateProcessesW() se bloquea si un proceso sale durante la prueba.

Los personajes de Worms Blast se vuelven grises/sin textura.

getaddrinfo no puede manejar «https» como cadena de servicio en algunas distribuciones, pero Windows 10 sí puede.

Horizon Chase Turbo: la conexión en caliente del mando no funciona.

GunBound se bloquea en la función no implementada ntoskrnl.exe.KeAcquireGuardedMutex.

El desenrollado DWARF se bloquea en i386.

GTA: Vice City – pantalla blanca durante el vídeo de introducción.

Marathon se bloquea al iniciar.

Los vídeos de GTA: San Andreas no se muestran al usar pantalla completa exclusiva.

La firma de BCryptSignHash con clave RSA de 512 bits y relleno PSS no se puede verificar.

Ground Control: el movimiento del ratón se limita a un área pequeña.

Ankh – Anniversary Edition: algunas texturas se renderizan en negro.

La demo de Clive Barker’s Jericho tiene un bloqueo no fatal de msiexec durante la instalación.

Faltan IMFTimedText y las API relacionadas.

WINE XInput: XInputGetState devuelve 0 botones para un mando Xbox One conectado por Bluetooth.

Netscape Navigator 3.04 para Windows 3.1 se bloquea al inicio por un puntero nulo.

SetWindowLongPtr tiene éxito en una ventana propiedad de otro proceso, lo que provoca un bloqueo.

winedmo: problema con la lógica del destructor del demuxer.

La aplicación de WINE impide que la ventana raíz de X11 reciba eventos de botones del ratón.

win32u: send_mouse_motion() omite restablecer raw_mouse.count en entrada vacía, causando un desbordamiento del búfer del montón.

Múltiples aplicaciones de banca electrónica de KOBIL Systems GmbH terminan al inicio debido a la falta del espacio de nombres WBEM ‘ROOT\SecurityCenter2’ (MigrosBank EBanking 8.2.x, Sparda Bank SecureApp 1.x).

xEdit (fo4edit, fo3edit) no puede ejecutarse después de la versión 11.15.

Star Wars: Knights of the Old Republic I/II se bloquean después del inicio.

Ya disponible

WINE 11.17 ya se puede descargar desde el botón que tenéis debajo de estas líneas. En su página de descargas hay también información sobre cómo instalar esta y otras versiones en sistemas operativos Linux y otros como macOS e incluso Android.

Dentro de dos semanas, si se sigue con el calendario habitual y nada nos hace pensar que no será así, llegará WINE 11.18, también con decenas de cambios para preparar el WINE 12.0 que llegará, todo atendiendo a lanzamientos pasados, a principios de 2027. El ritmo seguirá así hasta finales de año, cuando se aumentará la frecuencia de lanzamientos a Release Candidate por semana, luego estable (WINE 12) y luego ya se comenzará el desarrollo de WINE 13.0.