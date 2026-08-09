WineHQ lanzó el viernes por la tarde WINE 11.15. Es una nueva versión de desarrollo, y aunque llegó en su calendario habitual (viernes y cada dos semanas) nosotros lo hemos publicado un poco después. El proyecto no parece haber bajado el ritmo en verano (en el hemisferio norte), ya que el número de cambios entra dentro de la media más reciente, lejos de la media de hace años en la que podíamos ver hasta más de 600.

La lista de destacados recoge más algoritmos KDF en BCrypt, compatibilidad con la compilación ARM64EC en modo Mingw, más conversiones de formato en WindowsCodecs y soporte para autenticación NTLM local, a lo que se le une el habitual punto de correcciones varias. En números, han corregido 41 bugs, los de la siguiente lista, y realizado 205 cambios.

Bugs corregidos en WINE 11.15

MSXML3: XMLDOMDocument no puede consultarse para obtener la interfaz IStream.

Las versiones de Notepad++ anteriores a la 6.9 se bloquean si una aplicación nativa modifica un archivo que tiene abierto cuando no se está utilizando un escritorio virtual (dogfood).

Lemmings Revolution: se bloquea al salir.

La demo de Rise of Legends se bloquea con una referencia a un puntero nulo en msxml3.

cmd considera que shift.exe es un comando interno.

Varios instaladores de prueba de Adobe CS6 no se inicializan y muestran «Exception caught while getting payloads data combined. Error #1090».

Nokia Music Player: borde gris transparente adicional en la ventana del instalador.

Tom Clancy’s Rainbow Six: Lockdown: la demo muestra incorrectamente los jugadores y las armas.

EM_SETPASSWORDCHAR no funciona en controles de edición multilínea.

popen() se bloquea cuando tanto la entrada estándar como la salida estándar están cerradas.

conhost: write_console no produce ningún sonido al emitir un pitido.

Falta el signo de exclamación «!» en las cadenas cuando está habilitada EnableDelayedExpansion.

El instalador de QuickBooks SS 2009 se bloquea.

Wine no puede analizar JavaScript válido.

El modificador %~s de cmd.exe (ruta DOS corta) se expande a un formato corto/largo combinado.

Orden Z incorrecto en el cuadro «Examinar carpetas» de MPC-HC 1.7.13.

Función no implementada KERNEL32.dll.InitializeSynchronizationBarrier.

Colores desvaídos en OpenGL.

Wayland/EGL: colores desvaídos causados por una conversión sRGB doble en el framebuffer predeterminado (GL_FRAMEBUFFER_SRGB).

Wine en aarch64 falla en Linux con CONFIG_ARM64_VA_BITS=39.

CharPrevA/CharPrevExA se bloquean con un puntero de inicio NULL (MapleStory 216150 no se inicia).

monitor_get_dpi obtiene dmPelsWidth/dmPelsHeight con valor cero tanto en los valores físicos como en los actuales, lo que provoca una división por cero.

Final Fantasy XI Online: comportamiento inesperado de Right Shift.

El ratón funciona incorrectamente en Steam.

Varias aplicaciones se bloquean (Mugen, Touhou 8 y Final Burn Neo).

Las aplicaciones (por ejemplo, WinSCP) se bloquean después de cambiar el tamaño de su ventana.

Posición incorrecta del ratón en YNAB 4.

Pegasus se bloquea y deja de responder.

Los controles HOTAS de WinWing no se reconocen y se asignan de forma agresiva como si fueran mandos de Xbox.

Los diálogos de algunas aplicaciones se muestran a una cuarta parte de su tamaño real en Wine 11.13 bajo determinadas condiciones, por ejemplo, con DPI = 144 (IrfanView, WinSCP).

Las consultas WMI mediante PS Core no funcionan con Mono.

Las aplicaciones de pantalla completa con resolución fija 4:3 en Wayland muestran el contenido desplazado y presentan un área de relleno no definida.

Varias aplicaciones de 32 bits, incluidos componentes integrados de Wine (winecfg, regedit, etc.), se bloquean con wine-11.13.

KakaoTalk se bloquea de forma intermitente.

gdiplus: GdipCloneBitmapArea descarta los píxeles finales de los mapas de bits de 1 bpp/4 bpp con una anchura no alineada a bytes.

shell32: SHBrowseForFolder se bloquea cuando una aplicación proporciona un BROWSEINFO.pidlRoot no válido.

wminet_utils: implementar GetErrorInfo().

La instalación de WordPerfect 7 falla.

ole32/storage: se escribe un byte NUL adicional al final del nombre de un flujo anidado en un almacenamiento secundario, lo que rompe la portabilidad de los archivos .pub de MS Publisher.

No se puede combinar ARM de 32 bits con la emulación i386 en aarch64.

Amnesia: Rebirth se bloquea después de las pantallas de presentación.

Ya disponible

WINE 11.15 ya se puede descargar desde el botón que tenéis debajo de estas líneas. En su página de descargas hay también información sobre cómo instalar esta y otras versiones en sistemas operativos Linux y otros como macOS e incluso Android.

Dentro de dos semanas, si se sigue con el calendario habitual y nada nos hace pensar que no será así, llegará WINE 11.16, también con decenas de cambios para preparar el WINE 12.0 que llegará, todo atendiendo a lanzamientos pasados, a principios de 2027. El ritmo seguirá así hasta finales de año, cuando se aumentará la frecuencia de lanzamientos a Release Candidate por semana, luego estable (WINE 12) y luego ya se comenzará el desarrollo de WINE 13.0.