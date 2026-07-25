Dos semanas después de la versión anterior y en el plazo habitual y esperado, WineHQ ha lanzado WINE 11.14. Es una nueva versión de desarrollo, por lo que no está recomendada en entornos serios. Aunque esto también son puntos de vista: muchas distribuciones la ofrecen como opción principal por estar en un punto más avanzado, pero WineHQ recomienda usar versiones estables, y la última es un WINE 11.0 que aún no ha recibido ninguna actualización de mantenimiento.

Ya hablando de las novedades de WINE 11.14, la lista recoge conversiones de formato 7.1 en DirectSound, soporte para el algoritmo AES-GMAC en BCrypt, nuevo modo WoW64 compatible con FreeBSD e iconos en el menú Inicio, a lo que se le une el habitual punto de correcciones varias. En números, se han corregido 21 bugs, los de la siguiente lista, y realizado un total de 183 cambios.

Bugs corregidos en WINE 11.14

La colección de demos técnicas 3DMark Tech Demo Collection se bloquea al iniciar la primera demostración.

Adobe Reader 11 se bloquea al buscar dentro de un portafolio PDF.

El instalador de Adobe Reader 9.0 falla.

Heroes of the Storm se bloquea al iniciarse con D3D11.

Hedgewars 1.0.0 se bloquea al iniciar una partida contra la IA.

Los programas wscript.exe y cscript.exe de Wine no admiten archivos de script UTF-16 LE con BOM.

MSYS2: «pacman -Sy» falla al buscar claves.

Falcon BMS 4.37 se bloquea al iniciarse (requería implementar D3DX11CreateTextureFromFileA).

nProtect Anti-Virus/Spyware 4.0 («tkpl2k64.sys») se bloquea debido a la falta de implementación de la función FltCreateCommunicationPort de fltmgr.sys.

XDefiant Beta requería la función no implementada PdhGetFormattedCounterArrayA de pdh.dll.

En Amazing Adventures 2, el puntero del ratón parpadea por toda la pantalla.

Marble Marcher Community Edition muestra el error de inicio «Compute shader compilation error.».

Wine 10.17 parece perder el foco de la ventana.

En TaxAct 2025 aparece un rectángulo negro en primer plano que bloquea la ventana de la aplicación.

TreeView: no se envía la notificación TVN_ITEMCHANGING al cambiar el estado de una casilla de verificación.

El comando integrado type de cmd no expande correctamente los comodines como *.txt .

de cmd no expande correctamente los comodines como . Un fallo en la validación de la alineación de _aligned_offset_realloc en msvcrt provocaba el bloqueo de las versiones nightly de PCSX2.

en msvcrt provocaba el bloqueo de las versiones nightly de PCSX2. Age of Empires I y II muestran una pantalla en blanco durante las cinemáticas de introducción.

En msvcrt, fopen("wb, ccs=UTF-8") añade un BOM al principio del archivo, a diferencia de Windows.

añade un BOM al principio del archivo, a diferencia de Windows. El cargador de Wine se bloquea al convertir la ruta de un ejecutable de Unix cuando no existe una unidad DOS asociada.

Microsoft Office Word 2016 deja de responder tras cambiar un estilo de diseño.

Ya disponible

WINE 11.14 ya se puede descargar desde el botón que tenéis debajo de estas líneas. En su página de descargas hay también información sobre cómo instalar esta y otras versiones en sistemas operativos Linux y otros como macOS e incluso Android.

Dentro de dos semanas, si se sigue con el calendario habitual y nada nos hace pensar que no será así, llegará WINE 11.15, también con decenas de cambios para preparar el WINE 12.0 que llegará, todo atendiendo a lanzamientos pasados, a principios de 2027. El ritmo seguirá así hasta finales de año, cuando se aumentará la frecuencia de lanzamientos a Release Candidate por semana, luego estable (WINE 12) y luego ya se comenzará el desarrollo de WINE 13.0.